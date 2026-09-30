影／宋楚瑜說無菸城市做不到? 蔣萬安：化不可能為可能

台北市長蔣萬安今天上午出席「負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會」，針對宋楚瑜先前認為台北要實現無菸城市「做不到」，蔣萬安表示，感謝宋主席關心台北市政，強調自己上任4年來推動各項政策的態度，就是「勇敢開路，化不可能為可能」。

蔣萬安表示，他上任第一年就宣示要在一年內讓台北大巨蛋完工啟用，當時外界認為難以做到，但市府最終完成目標。公館圓環拆除也是如此，從工程難度到交通改善，都曾被認為不容易推動，但拆除後迅速改為正交路口，原本連續7年的交通事故熱點也改善。

蔣萬安也提到北士科T17、T18招商及爭取輝達進駐的過程，當時外界也曾認為輝達不可能落腳台北，如今已完成簽約，確定進駐北士科。蔣萬安說，推動無菸城市同樣面臨法規限制，過去外界也認為台北不可能設置負壓式吸菸室，但市府並未因此放棄，而是持續推動並完成首座捐贈的負壓式吸菸室。蔣萬安強調台北市政府面對該做的事情就應該勇敢去做，只要認為方向是對的，就會持續堅持、努力落實。

台北市長蔣萬安（左二）上午出席「負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會」，雖是市政行程但還是有民眾表達支持希望他連任。記者林澔一／攝影

台北市信義區商圈的負壓式吸菸區今天啟用，市政府派人在周邊舉牌宣導。記者林澔一／攝影

台北市信義區商圈的負壓式吸菸區今天啟用。記者林澔一／攝影