快訊

Sony申請新專利！PS手把有望變付款工具 「感應」信用卡買遊戲

亞運／「柔道男神」楊勇緯登場！首戰寢技發威 Ippon勝晉級8強

台師大女足隊「抽血換學分」教練周台英涉挪用49.8萬元 詐欺等罪起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

影／宋楚瑜說無菸城市做不到? 蔣萬安：化不可能為可能

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
台北市信義區商圈的負壓式吸菸區今天啟用。記者林澔一／攝影
台北市信義區商圈的負壓式吸菸區今天啟用。記者林澔一／攝影

台北市長蔣萬安今天上午出席「負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會」，針對宋楚瑜先前認為台北要實現無菸城市「做不到」，蔣萬安表示，感謝宋主席關心台北市政，強調自己上任4年來推動各項政策的態度，就是「勇敢開路，化不可能為可能」。

蔣萬安表示，他上任第一年就宣示要在一年內讓台北大巨蛋完工啟用，當時外界認為難以做到，但市府最終完成目標。公館圓環拆除也是如此，從工程難度到交通改善，都曾被認為不容易推動，但拆除後迅速改為正交路口，原本連續7年的交通事故熱點也改善。

蔣萬安也提到北士科T17、T18招商及爭取輝達進駐的過程，當時外界也曾認為輝達不可能落腳台北，如今已完成簽約，確定進駐北士科。蔣萬安說，推動無菸城市同樣面臨法規限制，過去外界也認為台北不可能設置負壓式吸菸室，但市府並未因此放棄，而是持續推動並完成首座捐贈的負壓式吸菸室。蔣萬安強調台北市政府面對該做的事情就應該勇敢去做，只要認為方向是對的，就會持續堅持、努力落實。

台北市長蔣萬安（左二）上午出席「負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會」，雖是市政行程但還是有民眾表達支持希望他連任。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安（左二）上午出席「負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會」，雖是市政行程但還是有民眾表達支持希望他連任。記者林澔一／攝影

台北市信義區商圈的負壓式吸菸區今天啟用，市政府派人在周邊舉牌宣導。記者林澔一／攝影
台北市信義區商圈的負壓式吸菸區今天啟用，市政府派人在周邊舉牌宣導。記者林澔一／攝影

台北市信義區商圈的負壓式吸菸區今天啟用。記者林澔一／攝影
台北市信義區商圈的負壓式吸菸區今天啟用。記者林澔一／攝影

台北市長蔣萬安上午出席「負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會」，受訪時表示他會學習韓院長的精神，也就是臉上「被丟滿泥巴，但還是一樣笑臉迎人」。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安上午出席「負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會」，受訪時表示他會學習韓院長的精神，也就是臉上「被丟滿泥巴，但還是一樣笑臉迎人」。記者林澔一／攝影

蔣萬安 宋楚瑜 公館圓環

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

被宋楚瑜賭做不到？蔣萬安曝決心：無菸城市勇敢開路、化不可能為可能

蔣萬安忘帶廟方甘蔗禮 徐巧芯讚危機處理：沈伯洋是不穩定的亂流

對抗「洋流」…蔣萬安競辦正式開張 「正妹帥哥牌」全是8年級生

【重磅快評】青鳥、黑熊、狸貓 「萬安消波塊」擋洋流？

相關新聞

韓國瑜提醒國民黨「有箭無弓」 徐巧芯：媒體不對等 8問沈伯洋甘蔗題

國民黨昨天舉辦立法實務研討會，據轉述，立法院長韓國瑜致詞時提到，國民黨團現在是「有箭沒有弓」，媒體資源嚴重不足、容錯率也很低。國民黨立委徐巧芯今天表示，昨天媒體一連問了民進黨台北市長參選人沈伯洋8題甘蔗相關問題，可見韓國瑜說得沒錯，雙方資源確實不對等，「有箭沒有弓」，正是國民黨現在面臨的困境。

高虹安擬普發新竹市民每人6000元 最快明年首季發放

新竹市明年中央統籌分配稅款較原編預算增加43.48億元，市長高虹安規畫約16億元投入營養午餐、交通等建設，其餘約27億元擬爭取市議會支持，向符合資格市民普發現金6000元，預計116年度第一季發放。

27監委人事全遭封殺 張景森酸藍白蠢到爆：最高興的是政院

立法院昨舉行監察委員人事同意權案記名投票表決，最終包括正副院長被提名人陳永興、王榮璋等，全部27位被提名人遭到藍白封殺。行政院前政務委員張景森今天大酸在野黨「蠢到爆」，他表示，沒有監委，監察院最核心的調查、糾正、糾舉、彈劾等監察職權，無法正常運作，「最高興的是行政院！」

藍擬修法推鞭刑 民進黨團：為何立委犯罪不列入？

國民黨推鞭刑，擬提案修法強制鞭打詐欺、性暴力、毒駕、虐童犯，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄稱「有一點在演古裝戲」，並質疑鞭刑的犯罪嚇阻作用。

【重磅快評】民進黨的「中華民國台灣」 二戰時是誰的盟友？

對於美國總統川普在川習會期間以飛虎隊作為二戰時「中美同盟」的例證，多位賴政府官員包括陸委會副主委沈有忠、外交部次長吳志中等駁斥不符歷史事實。中華民國和美國在二戰並肩作戰的歷史當然不容改變，但若回到民進黨現在的史觀，川普的說法不但不能說是錯的，甚至可以說，依照民進黨的主張，二戰時的台灣，不但不是美國的盟友，甚至是敵人。

影／宋楚瑜說無菸城市做不到? 蔣萬安：化不可能為可能

台北市長蔣萬安今天上午出席「負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會」，針對宋楚瑜先前認為台北要實現無菸城市「做不到」，蔣萬安表示，感謝宋主席關心台北市政，強調自己上任4年來推動各項政策的態度，就是「勇敢開路，化不可能為可能」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。