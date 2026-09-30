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被宋楚瑜賭做不到？蔣萬安曝決心：無菸城市勇敢開路、化不可能為可能

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席北市無菸城市負壓式吸菸區民間聯合捐贈暨啟用記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席北市無菸城市負壓式吸菸區民間聯合捐贈暨啟用記者會。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安推無菸城市，被親民黨主席宋楚瑜稱「打賭台北市變無菸的城市『做不到』」；蔣今出席民間捐贈負壓吸菸室記者會，蔣說，非常謝謝宋主席的關心，並舉大巨蛋、拆圓環、輝達落腳北士科為例，表示台北隊就是「勇敢開路、化不可能為可能。」

蔣萬安今天上午出席北市無菸城市負壓式吸菸區民間聯合捐贈暨啟用記者會。蔣萬安說，今天非常高興，再次見證在捷運市府站周邊兩座負壓吸菸室的落成。這也是首次民間捐贈，希望透過公私協力，一起推動朝向無菸城市的願景邁進。

媒體問蔣，親民黨主席宋楚瑜日前才說台北市無菸城市做不到？今天公私協力是不是要宣示「台北市無菸城市會做到」？ 蔣說，他上任後這4年，面對各項市政推動，其實就是「勇敢開路、化不可能為可能。」

蔣說，第1年市府就宣示要在1年內讓大巨蛋完工啟用，「很多人說不可能，但是我們做到了」；後來公館圓環拆除，當時從工程面及改善交通事故方面，大家也說「這一定做不到」，但是現在大家看到不只非常快速改成正交路口，而且連續7年交通事故的熱點現在已經降到第10名。

蔣再提北士科T17、18，市府爭取輝達過程，當時一度大家認為輝達不可能來台北，但現在看到輝達完成簽約，而且確定落腳在北士科。

蔣說，無菸城市的推動當然一開始大家也認為要在台北設置負壓吸菸室也是不可能，因為法規就已經限制，但是市府沒有放棄，確實落實了負壓吸菸室，而且今天看到首座民間捐贈的，大家可以見證。所以對台北隊來講，「該做的事情勇敢去做，對的事情就會堅持。」

蔣萬安說，這次啟用的兩座負壓吸菸室落成啟用之後，就會照原有的規畫以及相關程序，先有一段的勸導期，接下來才會逐步畫設禁菸區。其實就像西門町、心中山商圈一樣，現在在信義商圈也看到能夠有負壓吸菸室落成。會持續努力，在這推進過程聽取地方的意見，希望做好分流，能夠朝向無菸城市的目標邁進。

台北市長蔣萬安今天上午出席北市無菸城市負壓式吸菸區民間聯合捐贈暨啟用記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席北市無菸城市負壓式吸菸區民間聯合捐贈暨啟用記者會。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 宋楚瑜 北士科

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