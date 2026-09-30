藍營推「鞭刑入法」遏阻4大重罪 洪孟楷：民進黨在野時也支持

國民黨立院黨團今舉行「鞭刑入法」記者會，首席副書記長洪孟楷提出，凡重大詐欺、性暴力、毒駕、虐童等得宣告「強制鞭打」（鞭刑），可宣告鞭3下以上12下以下，未滿18歲、年滿65歲以上者不得宣告。執行前須由醫師評估並出具書面意見，執行時醫師在場，如認繼續執行有重大健康風險，應立即停止；未能執行的全部或一部強制鞭打，則由法院依法以有期徒刑替代，避免刑罰效果因執行不能而落空。

國民黨團書記長許宇甄表示，立法院此前通過決議支持鞭刑公投，中選會強行駁回，沒收了人民公投權，公投這條路被官僚惡意阻斷，立法院須挺身而出，正面回應社會壓抑已久的怒火。順應超過8成民意，全力鞭刑入法。

許宇甄表示，鞭刑不是濫刑，而是嚴格限縮在毒駕、重大性暴力、虐童致死傷，以及重大詐欺等惡行，同時設有完善的醫療評估與人權保障防線，不能因為有爭議，就假裝人民的痛苦不存在。刑罰須立下紅線，讓意圖作惡者明白，有些底線絕對不能碰，有些代價承擔不起。黨團堅定順應民意，推動在立法院以最快速度審查通過。

洪孟楷說，立法院第6屆第5會期，當時在野的民進黨提案讓鞭刑入法，認可新加坡的制度，讚鞭刑對於犯罪遏阻甚佳，連署人包括現任總統府秘書長潘孟安、民進黨秘書長徐國勇、現任台南市長黃偉哲、現任民進黨團總召蔡其昌、民進黨立委陳瑩，且連署還不分朝野、藍綠，包括國民黨籍立委張麗善、江義雄、林滄敏等，也都在連署名單上。

洪孟楷表示，鞭刑對付重大犯罪，這是民進黨在野時的主張，也認為新加坡的刑罰制度可參考，不要換了位子就換了腦袋。會盡快送一讀，並進入到司法法制委員會，希望行政部門直球對決，之後若要推動，也都有設計鞭刑執行專業人士、專業場地、器具，醫療人員全程掌握，需要法務部、衛福部等部會統合辦理。

今日記者會中，洪孟楷與一名曾涉販毒、運毒而二度受鞭刑的「牧師」跨海通話。該牧師表示，他第一次被鞭刑時，令他體會不想再承認這樣的痛，但在第一次鞭刑、出獄之後，又掉入過去生活，才又有第二次鞭刑，他被鞭刑還要向抽鞭的長官道謝，他也為他造成受害者的痛感到無地自容。

該牧師說，他有個朋友被鞭24鞭，且有4次之多，一共被鞭100多鞭。他強調，新加坡是法治國家，也是講求人權的國家，但是新加坡政府不會把人權擺在法律之上，也不會把人權擺在勞改之上。人權永遠不會蓋過法律，也永遠不會蓋過勞改的目的。

媒體提問，如果鞭刑入法修法通過，行政院不副署或聲請釋憲，是否有所反制？許宇甄表示，國民黨團也會再提出相應反制，比如提出終身監禁不得假釋，大幅提高重大犯罪法定刑下限，或是嚴格限縮假釋門檻等，重點是要回應民意需求，此前會強力推動鞭刑入法。

洪孟楷說，已高達8個案子不副署，假設鞭刑入法要變第9個案子，請問當初在推動鞭刑入法的民進黨委員，以及這些連署人同意嗎？不依法行政的政府沒有存在的理由，就真的只能釜底抽薪，那就是要換掉政府，如果政府真的為了政治意識形態而要反對立法院三讀通過的法令，人民定會想盡一切辦法換掉政府。

洪孟楷也說，民進黨政府執政這十年裡，感覺已走向實質廢死，仍有30多位「三審定讞」的死刑犯還在牢裡，對於死刑堅持仍會持續，有些修法如毒駕致死最高處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑，相信在這會期裡也會儘速三讀通過，該補的漏洞還要持續補。