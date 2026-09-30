談地緣政治挑戰 蕭美琴：韌性已成台灣代名詞

副總統蕭美琴今天出席中華民國第64屆十大傑出青年遴選名單揭曉記者會時表示，在地緣政治、科技變革與全球環境挑戰之下，韌性已成台灣的代名詞；青年世代面對壓力與未知變局時展現彈性、團結與對自由民主價值的堅持，運用新科技解決傳統產業問題，用溫暖關懷來凝聚社區，以專業在國際舞台展現台灣亮點，都是推動台灣持續前進不可或缺的力量。

蕭美琴指出，政府會持續支持青年發展，包含透過青年基本法建立青年政策制度基礎，保障青年在公共參與、就業、創新創業與國際交流等面向發展；持續推動賴清德總統倡議的台灣青年海外圓夢基金計畫，協助青年走向世界、擴展視野；此外，政府正修訂中小微企業轉型升級發展條例，規畫未來八年投入千億經費，支持中小微型企業轉型升級，盼讓有想法、有技術、有夢想的青年找到發揮所長的平台。

今年獲獎人涵蓋十領域，分別為科學及技術研究發展類吳品頡；基層勞教類楊文棟；企業、創業及經濟發展類陳柏霖；醫學研究類蘇勇曄；社會服務類蕭琦諭；體育技藝類陳映竹；文化及藝術類張家豪；公共行政類李彥賢；農漁環保類黃衍勳；以及兒童、性別及人權關懷類沈利倩。此外，華裔青年特別獎陳柏彥。