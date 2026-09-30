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監委人事案遭封殺 藍：總統府勿把責任推給國會

中央社／ 台北30日電

監委人事案全遭立法院否決，總統府認為，將使攸關社會公義與人民權益的調查案件陷入停頓。國民黨團書記長許宇甄今天說，總統府不要倒果為因、把責任推給國會。立法院依法行使人事同意權，不是總統提誰，立法院就必須照單全收。

立法院會29日進行監察院人事同意權案記名投票表決，包括監察院長被提名人陳永興等27位監委被提名人，全數遭封殺。總統府發言人郭雅慧表示，同意權行使的結果，將致使攸關社會公義與人民權益的調查案件陷入停頓，監察院及國家人權委員會持續空轉，非國人與國際社會所樂見。

許宇甄透過新聞稿回應表示，上一屆監察院留下太多政治不中立的爭議。總統賴清德不但沒有記取教訓，這次提名仍充滿強烈政治色彩與意識形態考量，難以讓社會相信未來能夠超越黨派、獨立公正行使職權。國會投下不同意票，正是憲法賦予立法院制衡總統提名權的責任，而不是總統府口中的破壞憲政。

許宇甄也說，總統府一面說「尊重立法院」，一面又把監察院空轉、人民權益受損的責任全部丟給國會。請問提名權在誰手上，既然人選無法取得國會多數信任，賴總統就該反躬自省，而不是永遠把錯推給別人。

許宇甄表示，呼籲賴總統廣納雅言、放下傲慢，儘速重新提名真正公正嚴明、專業獨立、不受政黨與意識形態支配的人選。只要人選經得起社會檢驗，國民黨團沒有理由反對。不要再剛愎自用、不要再用人唯親，更不要把國家機關當成執政黨的政治酬庸工具，提名公正的人，國會自然會給公正的答案。

此外，國民黨立法院黨團喊出普發現金加碼到新台幣2萬元，行政院長卓榮泰認為「債務不能留給下一代」。對此，國民黨文傳會主委陳以信說，國民黨主張普發2萬元，財源就是今年超徵稅收，不是舉債發錢。反倒是政府明年一面編列2357億元普發1萬元，一面又舉新債1790億元償還舊債。

陳以信強調，根據目前估算，今年稅收超徵可能超過1兆元，足以作為普發2萬元的重要財源。國民黨的主張很簡單，就是「超徵稅收、還稅於民」。國民黨拿超徵稅收還給人民，卻被卓榮泰扣上「債留下一代」的帽子。明明自己舉新債還舊債，卻反過來指責國民黨債留子孫，完全是顛倒是非、混淆財源。

監委 國會 總統府

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