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鍾佳濱引馬英九主張：國府是對日抗戰領導中國的唯一政府

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委鍾佳濱。聯合報系資料照
民進黨立委鍾佳濱。聯合報系資料照

中國國家主席習近平日前在「川習會」中指出，中美二戰並肩作戰，民進黨立委鍾佳濱今天表示，嚴格而言，與美國並肩作戰、在二戰期間對抗法西斯主義的，是中華民國，而非中國共產黨。

鍾佳濱指出，在中國國民黨的歷史觀中，中國共產黨奉行「721方針」，意即「1分抗日、2分應付、7分發展」，2015年，時任中華民國總統的馬英九，當時在台北紀念抗戰勝利70周年發表談話時便提及此主張，藉以批評中共在紀念抗戰時抹殺國民政府在對日抗戰的貢獻，並重申國民政府是對日抗戰領導中國的「唯一政府」，國軍主導抗戰是歷史事實。

鍾佳濱說，中國共產黨並非完全沒有投入對日的作戰，至少中共所謂的開國十大元帥，其中的朱德便是第十八集團軍的司令，但是他們全納入在由中國國民黨、國民政府所領導的國民革命軍麾下，參與了對日本的作戰。

鍾佳濱表示，中華民國到底投入的是對日抗戰？還是第二次世界大戰？事實上，中日戰爭初期國民政府並未對日正式宣戰，由於中日戰爭初期，美國是中立國，不便對中日交戰雙方提供武器；國民政府為了自美國取得必要的作戰軍備，直到珍珠港事件美國對日本正式宣戰後，國民政府才一併對包括德國、義大利等軸心國宣戰，並以此加入同盟國的行列；第二次世界大戰結束後接受日軍投降的國軍將領，也是以同盟國盟軍代表的身分。

鍾佳濱指出，所以嚴格來講，與美國並肩作戰、在二戰期間對抗法西斯主義的，是中華民國，不是中國共產黨。

抗戰 鍾佳濱 馬英九

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