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27監委人事全遭封殺 張景森酸藍白蠢到爆：最高興的是政院

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
行政院前政務委員張景森。本報資料照片
行政院前政務委員張景森。本報資料照片

立法院昨舉行監察委員人事同意權案記名投票表決，最終包括正副院長被提名人陳永興、王榮璋等，全部27位被提名人遭到藍白封殺。行政院前政務委員張景森今天大酸在野黨「蠢到爆」，他表示，沒有監委，監察院最核心的調查、糾正、糾舉、彈劾等監察職權，無法正常運作，「最高興的是行政院！」

張景森在臉書表示，立法院全面否決監察委員人事案，這結果不是「教訓監察院」，而是讓監察院沒有監察委員可以行使職權。這種事情不是第一次發生。陳水扁總統任內，第三屆監委2005年任期屆滿後，因為立法院遲遲不處理新任監委人事案，造成監察院長達三年半沒有監委。「執政黨會很痛苦嗎？不！當時小弟在行政院工作。」

張景森說，在憲法還沒有修改、監察權還沒有移轉以前，監察院就是現行憲政體制中監督行政機關的重要機關。沒有監委，監察院最核心的調查、糾正、糾舉、彈劾等監察職權，無法正常運作。公務員違法失職少掉一道外部監督，行政機關受到的制衡也就少了一層。「所有行政機關和公務人員都歡呼！那三年半真是太愉快了！」

張景森表示，歷史今天又以另一種方式重演。這件事情最有趣、也最荒謬的地方是：在野黨原本應該努力監督行政院，現在卻親手讓一個監督行政院的憲政機關失去主要功能。如果問這個結果誰最輕鬆？而是行政院以及全國各級行政機關。

「這些愚蠢的在野黨，反對監察院可以提案修憲廢除；認為監委不好，可以逐一審查、逐一否決。」張景森說，但是把所有人全部封殺，又沒有提出監察權如何接續的制度安排，結果就是先製造一個監督真空。在野黨用自己的多數，替行政權拆掉一道監督。「你說這不是蠢到爆嗎？有這樣的在野黨，執政黨不就可以躺著幹嘛？」

張景森 監委 藍白

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