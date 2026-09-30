藍擬修法推鞭刑 民進黨團：為何立委犯罪不列入？

國民黨推鞭刑，擬提案修法強制鞭打詐欺、性暴力、毒駕、虐童犯，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄稱「有一點在演古裝戲」，並質疑鞭刑的犯罪嚇阻作用。

莊瑞雄也質疑在國會議員犯罪的部分，為什麼國民黨要把鞭子收起來，強調最重要的任務還是如何及時提供被害人救助，以及如何去防範犯罪的發生。

莊瑞雄表示，現在某些國民黨立委非常喜歡鞭刑，看起來有一點在演古裝戲，並質疑，是不是鞭子打下去，就有嚇阻犯罪的作用。

莊瑞雄表示，以重大詐欺來看，如何去防堵，如何追回被害人的財產，甚至如何去瓦解犯罪組織才是重點，認為鞭刑恐怕無法達到這樣的目標，但可以在立法院好好的討論。

莊瑞雄並表示，鞭子都打一般的老百姓，可是涉及到包括叛國、嚴重經濟犯罪等重大罪名，「難道這一些你鞭子都把它給收起來」，尤其涉及到國會議員犯罪的部分，為什麼不列入鞭刑？

莊瑞雄說，如果國會議員犯罪也列入鞭刑，那民眾會認為有「guts」，不會說碰到國會議員，鞭子就藏起來，碰到老百姓就拿出來打。

莊瑞雄也問，鞭刑是要打屁股還是打手心，質疑如果真的要嚴苛，把手剁掉不是比較快？他建議國民黨先研究如何設置鞭刑官，討論好執行官是誰，鞭刑要打什麼地方。