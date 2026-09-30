國民黨普發2萬財源來自超徵稅收 陳以信批卓揆：院版才是債留子孫

行政院長卓榮泰以「債務不能留給下一代」反對國民黨主張普發現金2萬元，國民黨文傳會主委陳以信今批評，卓榮泰開議第一天就胡說八道，國民黨主張普發2萬元，財源就是今年超徵稅收，根本不是舉債發錢；反倒是賴政府明年一面編列2357億元普發1萬元，一面又舉新債1790億元償還舊債，才是顛倒黑白、自打嘴巴。

陳以信表示，根據目前估算，今年稅收超徵可能超過1兆元，足以作為普發2萬元的重要財源。國民黨的主張很簡單，就是「超徵稅收、還稅於民」，政府多收人民的錢，在兼顧必要支出及財政紀律後，把部分成果還給人民，哪來的「債留下一代」？

陳以信指出，真正需要回答「債留下一代」問題的反而是卓榮泰自己。行政院明年編列2357億元普發1萬元，卻同時編列1790億元債務還本，這筆錢又以舉借1790億元新債支應。講白了，就是一邊發現金，一邊「舉新債、還舊債」，債務本金根本沒有因此消失。卓榮泰把「還稅於民」說成「債留子孫」，根本是顛倒黑白、自打嘴巴。

陳以信抨擊，民進黨又在玩兩套標準，賴政府一邊普發1萬元、一邊舉新債還舊債，就叫「全民共享AI紅利」；國民黨拿超徵稅收還給人民，卻被卓榮泰扣上「債留下一代」的帽子。明明自己舉新債還舊債，卻反過來指責國民黨債留子孫，卓榮泰開議第一天就顛倒是非、混淆財源，根本是在欺瞞國人。