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卓榮泰施政報告藍白全缺席 徐巧芯：沒必要像小學生乖乖聽訓

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
行政院長卓榮泰率各部會首長赴立院施政報告，藍白立委全體缺席。國民黨立委徐巧芯表示，不出席就是表達抗議的方式。圖／取自節目直播畫面
行政院長卓榮泰率各部會首長赴立院施政報告，藍白立委全體缺席。國民黨立委徐巧芯表示，不出席就是表達抗議的方式。圖／取自節目直播畫面

立法院新會期昨天開議，行政院長卓榮泰率各部會首長赴立院施政報告，藍白立委全體缺席。國民黨立委徐巧芯今天表示，卓榮泰多次不副署法案、違反憲政，甚至大放厥詞，國民黨沒有必要像小學生一樣在台下乖乖聽訓，不出席就是表達抗議的方式。

徐巧芯上午接受廣播節目「千秋萬世」專訪時表示，卓榮泰多次不副署法案、違反憲政，甚至大放厥詞，國民黨沒有必要出席，聽了又如何？國民黨立委會在總質詢時提出問題，但對於卓榮泰單方面的報告，沒有必要像小學生一樣在台下乖乖聽訓。

徐巧芯說，國民黨與卓榮泰在憲政體制、民主上的看法差異非常大，除非卓榮泰願意副署法案、尊重立法院，否則行政與立法之間的關係仍會非常緊張，而不出席就是國民黨表達抗議的方式。

談及監察院人事同意權案投票，藍白聯手封殺27位被提名人，徐巧芯說，監察院沒有監察委員，但他們仍持續支領相關費用，且過去監委調查的案件數量非常少，調查方向也與民眾所在意的議題有很大落差。此外，在詢問過程中，院長被提名人陳永興明顯不合格，他具有非常鮮明的政治色彩，讓人無法相信他能站在中立角度替民眾監督。

徐巧芯強調，民眾黨也認為應該廢除監察院，這次監察委員全數遭封殺，就是藍白合作的結果。外界有許多人擔心藍白合作情況，藍白會在立法院仍持續合作，這點大家不用擔心，昨天監委人事案共同投票的意向，就是最好的證明。

卓榮泰 徐巧芯 聽訓

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