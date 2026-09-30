韓國瑜示警國民黨沒有容錯空間 李彥秀：在野須合作精準打擊

立法院長韓國瑜昨示警，國民黨沒有太多犯錯的空間，且認為五院應該坐下來溝通，不應利用司法羅織、栽贓或攻擊。對此，國民黨立委李彥秀說，國民黨不僅沒有犯錯空間、悲觀權利，在野黨更沒有不合作的本錢。

韓國瑜昨出席國民黨立法實務研討會，致詞示警國民黨沒有太多犯錯的空間，並指總預算審查及行政院不副署議題，一般民眾未必清楚爭議，直觀感受可能只是立法院預算沒審，因此藍委應更加了解民眾最直接的想法，及五院應該坐下來溝通，不應利用司法羅織、栽贓或攻擊。

李彥秀指出，韓國瑜語重心長，面對民進黨握有行政、司法、媒體龐大的資源，及2026年以及2028年選舉挑戰，國民黨不僅沒有犯錯空間、沒有悲觀權利，在野黨更沒有不合作的本錢。在野黨的職責就是監督執政黨，國民黨的困境不僅是「有箭沒有弓」，更是有理說不清。

李彥秀說，網路梗圖、迷音、短影音成為主流之後，面對民進黨焦土政策的全面攻擊，在野黨更需要有策略、有步驟的精準打擊，在民眾最關心的議題上，苦民所苦、為民眾發聲。韓國瑜提到審不審預算問題，這個會期要審查，史無前例的6000億元追加預算，以及將近4兆的明年度中央政府總預算。

李彥秀指出，這2預算包括普發現金，撥補台電中油虧損，無人載具購買，以及部會預算的浮編等問題，在野黨角色應該與民眾站在一起，預算減凍結，除為人民的荷包把關外，民眾要聽的可能不是大道理，而是有感的證據與論述，才能真正達到監督的效果。