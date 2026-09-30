監委提名27人全遭否決陳永興批藍白癱瘓運作 侯友宜：按程序辦理

立法院院會昨天進行第7屆監察院人事同意權案投票，包括監察院長被提名人陳永興、副院長被提名人王榮璋及25名監委被提名人全數未過關。陳永興事後批評藍白陣營以人事案癱瘓政府部門及憲政機構。新北市長侯友宜今天被問及此事時僅表示，立法院已經做出決定，「既然決定了，我們就按照程序來辦理吧」。

立法院昨天針對監察院正、副院長及監委人事案進行記名投票，依規定須獲全體立委過半、至少57票同意才通過；最終陳永興等27名被提名人均未達門檻，依法不得同意為第7屆監察委員。國民黨團、民眾黨團對人事案投下不同意票。

陳永興事後表示，結果早在預期之中，並批評立法院杯葛總統人事提名案已非首次，認為藍白陣營藉此讓政府部門或憲政機構運作不彰；他也說，自己原先提出改革監察院方向，如今卻因立法院「不理性的既定成見和藉口」，失去改革機會。

侯友宜今天出席市政會議後接受媒體聯訪，被問到陳永興相關批評時表示，「立法院在監委人事同意權昨天已經做了一個決定，那既然決定了，我們就按照程序來辦理吧」，未再多作評論。