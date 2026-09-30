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韓國瑜認當年「被黑最慘」提醒...蔣萬安嘆「心有戚戚焉」會學這精神

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席菸城市負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會。記者林麗玉/攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席菸城市負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會。記者林麗玉/攝影

年底選戰倒數，立法院長韓國瑜昨自認當年「全台灣『被黑得最慘』的人是我」，提醒蔣萬安選舉有很多無中生有訊息，絕不能忽略警訊，同時要有肚量打出漂亮選戰。蔣今受訪呼應韓提醒嘆「心有戚戚焉。」表示他會學韓院長精神，「臉上被丟滿泥巴還是笑臉迎人」，用這樣高度面對挑戰。

蔣萬安今天受訪也提到，「我的對手也被稱為是認知作戰的專家」，所以更要特別的注意相關的不實訊息，假訊息、攻擊抹黑，市府團隊同仁大家努力工作的成果。

年底選戰倒數59天，台北市長蔣萬安近期屢遭綠營攻擊人設，蔣萬安今天受訪時，被問到韓國瑜提醒絕不能忽略無中生有的訊息警訊，同時要有肚量打出漂亮選戰。

蔣萬安今天上午出席菸城市負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會。蔣說，他有聽到立委們轉述，韓院長特別談到，就是希望所有立委，能夠多多支持縣市長。聽到這句話，他非常的感動。台北市跟立法院一直有非常密切的合作，大家一起來為市民朋友打造更好的環境，也提供更多的權益。

蔣也舉例，包括普發現金2萬，如果立法院能夠出通過「還稅於民」認為絕對是正確的方向。蔣說，對於韓院長他也提到，他是被黑最慘的人，而且說要提高警覺，「我也心有戚戚焉。」

蔣萬安說，特別在選舉時，有非常多無中生有的訊息，而且他的對手也被稱為是認知作戰的專家，更要特別的注意相關的不實訊息，假訊息、攻擊抹黑，市府團隊同仁大家努力工作的成果。所以他會學習韓院長的精神，也就是臉上「被丟滿泥巴，但還是一樣笑臉迎人」，用這樣的高度來面對各項的挑戰。

蔣說，他非常相信台北市民會支持一位穩健而且上軌道的台北，而不是一個只會製造混亂的作風。

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