韓國瑜認當年「被黑最慘」提醒...蔣萬安嘆「心有戚戚焉」會學這精神

年底選戰倒數，立法院長韓國瑜昨自認當年「全台灣『被黑得最慘』的人是我」，提醒蔣萬安選舉有很多無中生有訊息，絕不能忽略警訊，同時要有肚量打出漂亮選戰。蔣今受訪呼應韓提醒嘆「心有戚戚焉。」表示他會學韓院長精神，「臉上被丟滿泥巴還是笑臉迎人」，用這樣高度面對挑戰。

蔣萬安今天受訪也提到，「我的對手也被稱為是認知作戰的專家」，所以更要特別的注意相關的不實訊息，假訊息、攻擊抹黑，市府團隊同仁大家努力工作的成果。

年底選戰倒數59天，台北市長蔣萬安近期屢遭綠營攻擊人設，蔣萬安今天受訪時，被問到韓國瑜提醒絕不能忽略無中生有的訊息警訊，同時要有肚量打出漂亮選戰。

蔣萬安今天上午出席菸城市負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會。蔣說，他有聽到立委們轉述，韓院長特別談到，就是希望所有立委，能夠多多支持縣市長。聽到這句話，他非常的感動。台北市跟立法院一直有非常密切的合作，大家一起來為市民朋友打造更好的環境，也提供更多的權益。

蔣也舉例，包括普發現金2萬，如果立法院能夠出通過「還稅於民」認為絕對是正確的方向。蔣說，對於韓院長他也提到，他是被黑最慘的人，而且說要提高警覺，「我也心有戚戚焉。」

蔣萬安說，特別在選舉時，有非常多無中生有的訊息，而且他的對手也被稱為是認知作戰的專家，更要特別的注意相關的不實訊息，假訊息、攻擊抹黑，市府團隊同仁大家努力工作的成果。所以他會學習韓院長的精神，也就是臉上「被丟滿泥巴，但還是一樣笑臉迎人」，用這樣的高度來面對各項的挑戰。

蔣說，他非常相信台北市民會支持一位穩健而且上軌道的台北，而不是一個只會製造混亂的作風。