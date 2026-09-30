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高虹安擬普發新竹市民每人6000元 最快明年首季發放

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市明年中央統籌分配稅款較原編預算增加43.48億元，市長高虹安規畫約16億元投入營養午餐、交通等建設，其餘約27億元擬爭取市議會支持，向符合資格市民普發現金6000元。圖／新竹市政府提供
新竹市明年中央統籌分配稅款較原編預算增加43.48億元，市長高虹安規畫約16億元投入營養午餐、交通等建設，其餘約27億元擬爭取市議會支持，向符合資格市民普發現金6000元。圖／新竹市政府提供

新竹市明年中央統籌分配稅款較原編預算增加43.48億元，市長高虹安規畫約16億元投入營養午餐、交通等建設，其餘約27億元擬爭取市議會支持，向符合資格市民普發現金6000元，預計116年度第一季發放。

因115年度新竹市議會預算會期提前，新竹市政府於完成116年度總預算案編列後，接獲財政部通知，116年度中央統籌分配稅款核定分配數為351.52億元，較市府原編列預算所採115年度分配數308.04億元增加43.48億元，可作為116年度追加（減）預算的重要財源。

高虹安表示，市府將秉持財政紀律與審慎理財原則，規畫兼顧城市建設、民生照顧及經濟振興，讓市民共享城市發展成果。

高虹安指出，新增的43.48億元財源將依相關規定，依法循追加（減）預算程序辦理。在審慎評估財政狀況後，市府目前規畫約16億元優先投入重要民生與建設項目，包括加碼營養午餐政策、推動台1線替代道路（118縣道至台68線）增設匝道工程，以及公共建設用地取得等相關預算，以持續完善交通建設、提升教育照顧品質，並加速城市整體發展。

至於其餘約27億元，高虹安擬向市議會爭取，在依法運用可支配財源、不影響既有公共建設、教育及社會福利推動的前提下，規畫辦理每位符合資格市民普發現金6000元，希望適度減輕家庭生活負擔，同時帶動新竹市在地消費、振興民間經濟。

高虹安強調，新竹市近年持續推動城市建設、教育投資與社會福利政策，更在堅守財政紀律的基礎下，達成睽違30年的零負債。

「妥善運用新增財源，兼顧長期建設與當前民生需求。」高虹安指出，此次規畫將新增財源部分投入重大民生建設、部分回饋市民，不僅展現市府審慎理財的原則，也希望讓城市發展成果由全體市民共同共享。

高虹安表示，未來將依相關法定程序推動追加（減）預算作業，並於完成追加（減）預算後公布相關普發現金規畫與領取資格，預計於116年度第一季發放，期盼市議會支持相關追加（減）預算作業。市府也將持續秉持公開透明、依法行政原則，妥善運用每一分公共資源，打造兼具幸福感與競爭力的新竹市。

高虹安 新竹 統籌分配稅款

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