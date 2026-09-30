韓國瑜提醒國民黨「有箭無弓」 徐巧芯：媒體不對等 8問沈伯洋甘蔗題

國民黨昨天舉辦立法實務研討會，據轉述，立法院長韓國瑜致詞時提到，國民黨團現在是「有箭沒有弓」，媒體資源嚴重不足、容錯率也很低。國民黨立委徐巧芯今天表示，昨天媒體一連問了民進黨台北市長參選人沈伯洋8題甘蔗相關問題，可見韓國瑜說得沒錯，雙方資源確實不對等，「有箭沒有弓」，正是國民黨現在面臨的困境。

據轉述，韓國瑜昨天在立法實務研討會上致詞提到，這次縣市長選舉非常辛苦，還形容國民黨團現在是「有箭沒有弓」，手上有監督資源，但是沒有好的傳播管道，媒體資源嚴重不足，對外表達已經很困難，在這種情況下容錯率非常低，一旦犯錯就容易被無限放大。

徐巧芯上午接受廣播節目「千秋萬世」專訪時表示，藍委牛煦庭在沈伯洋後面接受媒體訪問，結果他跟我說，媒體一共問了沈伯洋8題甘蔗相關題目，可見韓國瑜院長講得真的沒錯，資源不對等，有的政論節目直接唱沈伯洋競選歌曲，這很荒唐，竟然把政論節目變成造勢活動。韓國瑜院長說「有箭沒有弓」，這就是國民黨現在遇到的困境。

徐巧芯指出，國民黨人的心臟只會越大顆越強，面對青鳥出征文化，民眾還是會思考，大家真的想要這麼紛亂的社會嗎，再加上青鳥出征文化，讓寒蟬效應更為嚴重。現在選舉與之前大罷免整體氛圍很像，以前有很多罷團都說哪個藍委不行了，結果到最後藍軍危機感起來，大家受不了，聲勢高漲，當時大家都心裡有數可以渡過難關。