監委人事案團滅 許宇甄：監院停擺是因賴清德的傲慢提名

立法院昨舉行監察委員人事同意權案記名投票表決，27位被提名人全數遭封殺，總統府表示，將使社會公義與人民權益調查陷入停頓。國民黨團書記長許宇甄今表示，總統府不要倒果為因，真正讓監察院無法正常運作的，是賴清德總統沒有提出足以獲得國會信任的人選。

許宇甄指出，上一屆監察院留下太多政治不中立的爭議，外界長期質疑監察權淪為政治攻防工具。如今賴總統不但沒有記取教訓，這次提名仍充滿強烈政治色彩與意識形態考量，難以讓社會相信未來能夠超越黨派、獨立公正行使職權。國會投下不同意票，正是憲法賦予立法院制衡總統提名權的責任，而不是總統府口中的破壞憲政。

許宇甄痛批，最荒謬的是，總統府一面說「尊重立法院」，一面又把監察院空轉、人民權益受損的責任全部丟給國會。請問提名權到底在誰手上？既然人選無法取得國會多數信任，賴總統就應該反躬自省，而不是永遠把錯推給別人。

許宇甄呼籲賴總統，廣納雅言、放下傲慢，盡速重新提名真正公正嚴明、專業獨立、不受政黨與意識形態支配的人選。只要人選經得起社會檢驗，國民黨團沒有理由反對。不要再剛愎自用，不要再用人唯親，更不要把國家機關當成執政黨的政治酬庸工具，提名公正的人，國會自然會給公正的答案。