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【重磅快評】民進黨的「中華民國台灣」 二戰時是誰的盟友？

聯合報／ 主筆室
美國總統川普在川習會期間拿飛虎隊事蹟大談二戰時的「中美同盟」。圖為25日他偕習近平（右二）參觀華府國家檔案館。美聯社
美國總統川普在川習會期間拿飛虎隊事蹟大談二戰時的「中美同盟」。圖為25日他偕習近平（右二）參觀華府國家檔案館。美聯社

對於美國總統川普在川習會期間以飛虎隊作為二戰時「中美同盟」的例證，多位賴政府官員包括陸委會副主委沈有忠、外交部次長吳志中等駁斥不符歷史事實。中華民國和美國在二戰並肩作戰的歷史當然不容改變，但若回到民進黨現在的史觀，川普的說法不但不能說是錯的，甚至可以說，依照民進黨的主張，二戰時的台灣，不但不是美國的盟友，甚至是敵人。

從前總統蔡英文執政起，開始轉化「中華民國」的概念，強調的不是從1912年起建國的中華民國，而是1949年「國民政府遷台以後的中華民國」，也就是從蔡英文到賴清德總統一再論述的「中華民國在台灣」。因此，強調的不再是「中華民國建國多少年」，而是「中華民國在台灣70多年」，完全割裂了中華民國的歷史。

這種論述，就出現了一個Bug：在國民政府遷台以前的台灣，算是什麼？這一點，從賴總統的「紀念歐戰、不談抗戰」，以及「只講終戰，不講勝利」的論述裡有了答案。這比蔡英文過去模糊化「國民政府來台前的台灣」更進一步，而是向「中華民國來台前是和日本同一陣線」靠攏。而這樣的歷史觀，也充斥民進黨以及其支持者的言論之中。

所以在這樣的論述下，民進黨很難自圓其說，「台灣在二戰時是美國的盟友」。不但如此，一旦承認了二戰時台灣其實是與日本站在同一陣線，那麼當時台灣不但不是美國盟友，而是美國敵人；不是戰勝國，而是戰敗國了。

照此推演下去，中美在二戰時並肩作戰有飛虎隊的例子，但台灣的例子，大概就只剩下「台籍日本兵」以及「台灣被盟軍轟炸」了吧。二戰時日本在台灣招募兵源，在中國大陸、東南亞都有其身影，台灣也有關押盟軍戰俘的戰俘營，且由台籍日本兵擔任守衛。戰後這些台籍日本兵不少人因為戰爭暴行或者虐俘遭到軍事審判甚至槍決，民進黨的「終戰史觀」，推演到極致，就是「二戰時的台灣身處犯下戰爭罪行的軸心陣營」，而不是「與英美等國並肩作戰反抗軸心國侵略的盟軍陣營」了。

民進黨的「戰敗國終戰論述」，是為了推廣其台獨意識形態，削弱中華民國對台灣統治的正當性；但也因為這樣的論述，把自己推上無可救藥的「侵略陣營」。民進黨要「指正」川普的史觀不對，或者指控中共捏造歷史，不如先修正自己的史觀吧。

二戰 盟友 中華民國

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