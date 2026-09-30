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美眾議員貝拉：川習會後美國對台政策沒有改變

中央社／ 記者廖漢原華盛頓29日專電

美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席、民主黨籍亞太小組首席議員貝拉今天接受中央社訪問指出，川習會後，美國從行政部門到國會，對台政策都沒有改變。對台軍售旨在維持區域現狀及和平繁榮，絕非挑釁升高台海局勢。

長期擔任眾院國會台灣連線共同主席的加州聯邦眾議員貝拉（Ami Bera），29日在期中選舉活動期間接受中央社視訊專訪指出，川習會沒有發生糟糕的事，總統川普（Donald Trump）已就軍售中國談話澄清疑慮。

貝拉強調，川普有時講話未必瞭解其背後意涵，相信美國對台政策從行政部門到國會，都沒有改變。對台軍售旨在維持區域現狀及和平繁榮，絕非挑釁升高台海局勢。

貝拉評論川習會過程及結論認為，情況也可能會更糟，川普可能會提及美國對台灣及台灣關係法的承諾，台海現狀及戰略嚇阻等；「事實上國會有點擔心他可能提到對中國軍售的幻想，還好他很快回應沒這麼說，疑慮已消除」、「但我想更深入瞭解，以避免有任何的暗示，這是我們要做的。」

他說，雙方高層官員討論人工智慧風險、保護措施與各項作為，整體來說這是重要對談，「有可能會更糟，但還好沒有發生糟糕事」。

外界質疑美國對台六項保證有小幅改變的趨向，貝拉指出，曾在國會公開聽證會直接詢問國務卿盧比歐（Marco Rubio）及次卿等人，六項保證與台灣關係法是否有任何變化，美國對台灣人民的長期立場等，盧比歐與次卿級官員都保證（沒有變化）。另一位共和黨眾議員暨連線共同主席巴爾（Andy Barr）也提出類似質詢。相信盧比歐與絕大部分共和黨國會議員都認為如此。

他說，期中選舉後，議員回到國會將對此有公開說明，國會台灣連線與不分黨派議員在川習會前已有動作，相信國會對此沒有變化。

至於國會如何看待對台軍售，貝拉表示，議員已質詢行政部門部長級官員有關對台承諾，他們都說沒有變化，「本就應該如此」。他與眾議員金映玉（YongKim）、其他國會台灣連線共同主席及參議員韋克爾（Roger Wicker）等，長期推動加速對台軍售，目的是為嚇阻，不是挑釁，也是為了防止台海緊張，維持區域現狀下的和平繁榮。

「每個國家都因此獲益，過去數十年來，特別是中國獲益良多，這是美方的目的。」貝拉說，他曾與日本與各國談過，這也是多國的目標，不是挑釁對立，而是維持和平、繁榮、穩定的現狀。

醫生出身的貝拉是北加州選出、連任7屆的聯邦眾議員，外委會期間多次訪台，並擔任國會台灣連線共同主席。他希望明年下屆任期繼續專注印太局勢，尋求與各方對話，增加瞭解與互信。

川習會 眾議員 對台

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