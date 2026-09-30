聽新聞
0:00 / 0:00

監院續空…27監委人選 藍白聯手全封殺

聯合報／ 記者王小萌蔡晉宇陳熙文林銘翰張曼蘋／台北報導
立法院昨天上午舉行監察院人事同意權案投票，藍白聯手封殺廿七位被提名人，監察院持續空轉。記者潘俊宏／攝影
立法院昨天上午舉行監察院人事同意權案投票，藍白聯手封殺廿七位被提名人，監察院持續空轉。記者潘俊宏／攝影

第七屆監院已空窗兩個月，立法院昨天舉行監察委員人事同意權案記名投票表決，結果包括正副院長被提名人陳永興王榮璋等，全部廿七位被提名人遭到藍白封殺，均未達五十七票同意門檻，監院確定空洞化。監察院昨發聲明表示深感遺憾，將衝擊人民權益保障，並對此嚴正抗議。

府尊重審查結果 稱非國人所樂見

總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統尊重立法院人事同意權審查結果，但也深表遺憾與憂心。同意權的行使結果，將致使攸關社會公義與人民權益的調查案件陷入停頓，監察院及國家人權委員會持續空轉，實非國人與國際社會所樂見。

第六屆監察委員任期於七月屆滿，總統府六月提出第七屆監察委員，院長被提名人為獨派醫師陳永興、副院長被提名人為卸任監委王榮璋，另提名台灣基督長老教會玉山神學院講師高天惠等人擔任監委。為了爭取朝野支持，總統府秘書長潘孟安昨一早先率監委被提名人拜會民進黨立法院黨團。他提到，曾於九月十四日致電各黨團希望拜會，未獲正面回應；九月廿二日再致電各黨團，收到回報都說忙。

立法院昨表決監委人事同意權前，總統府秘書長潘孟安（左九）陪同監察院長被提名人陳永興（左七）等人，拜會民進黨立法院黨團爭取支持。記者林澔一／攝影
立法院昨表決監委人事同意權前，總統府秘書長潘孟安（左九）陪同監察院長被提名人陳永興（左七）等人，拜會民進黨立法院黨團爭取支持。記者林澔一／攝影

立法院昨日上午進行記名投票表決，立法院長韓國瑜宣布結果，陳永興、王榮璋均獲同意票五十張、不同意票六十張，未過全體委員二分之一同意門檻。另外，國民黨立委林思銘對監委被提名人彭紹瑾投無效票，民進黨立委伍麗華對監委被提名人高天惠投無效票，國民黨立委鄭天財對監委被提名人Iban Nokan投無效票外，其餘被提名人皆獲五十張同意票、六十張不同意票。

鄭天財表示，Iban Nokan曾為原住民族寫下很好的政策，且被前總統蔡英文採納，作為向原住民族道歉的根據。林思銘指出，彭紹瑾曾擔任檢察官，在專業與能力上適任監委，但仍以黨團決定為優先。伍麗華表示，她與高天惠具有二親等內姻親關係，要避免利益衝突。

藍批監院已變成東廠 白續推廢院

國民黨立院黨團總召傅崐萁指出，監察院的效能國人都看見，過去四年內，國民黨拿出不少執政者的弊案，但監察院都不關心執政者的貪贓枉法，只研究如何對付在野黨，尤其「全院打台北市長蔣萬安兒子一人」，監察院已經變成東廠。民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥表示，監察院監察失格、包庇權貴，且未做好表率，黨團將持續在修憲委員會推動廢除監院。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，深感遺憾，監委席次已空缺近兩個月，如今人事案又全數落空，立法院投完票可以散會，但人民的陳情不會跟著消失。

針對監委全數遭否決，陳永興表示，他明確提出改革監察院的方向，立法院以不理性的既定成見和藉口，封殺了改革監察院的機會，相信全體國人自有公評和判斷，也應更努力要求國會全面改革。

監院 監委 王榮璋 陳永興 監察院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

監察院人事案全遭封殺 27位被提名人皆未過關

監委人事在野嚴審 恐全數封殺

監委被提名27人全遭封殺 國民黨開砲：社會不滿監院功能喪失

監院人事在野全封殺…民進黨團：請告訴人民 監委續缺陳情案誰決定？

相關新聞

監院續空…27監委人選 藍白聯手全封殺

第七屆監院已空窗兩個月，立法院昨天舉行監察委員人事同意權案記名投票表決，結果包括正副院長被提名人陳永興、王榮璋等，全部廿七位被提名人遭到藍白封殺，均未達五十七票同意門檻，監院確定空洞化。監察院昨發聲明表示深感遺憾，將衝擊人民權益保障，並對此嚴正抗議。

國慶禮賓舞新裝

雙十國慶將屆，負責國慶大典貴賓接待與引導任務的銘傳大學禮賓大使昨新裝亮相，搭配歌舞展現青年朝氣。

前大使遺作爆斷交內幕！我主動放棄尼加拉瓜 外交部：情勢使然

前駐尼加拉瓜大使吳進木在其遺作透露台尼二○二一年斷交，是「台灣主動放棄尼加拉瓜」。外交部次長陳明祺昨表示，面對中國進行祕密外交，「都是努力到最後一刻，但是有時候形勢不得不然」。

吳乃仁欠債協商又破局 藍促管收「抓回去關」

台糖前董事長吳乃仁等人積欠台糖一點八億元債務未還，據了解，台糖與吳乃仁八月下旬二度進行債務協商，對於吳提出的償債計畫仍未達成協議。國民黨立委王鴻薇昨天表示，至今不見台糖有任何動作，她要求督導台糖的經濟部長龔明鑫兌現承諾，盡管理之責，否則台糖應該立刻聲請再將吳乃仁管收，「抓回去關」。

鄭麗文下令禁挺邱臣遠 黃國昌酸回祝福

年底選舉將至，國民黨主席鄭麗文昨在立法實務研討會中呼籲全黨團結，並宣布在新竹縣選戰上，還是要團結支持新竹縣長參選人徐欣瑩，且竹北市長選舉「不能幫民眾黨參選人邱臣遠站台」。民眾黨主席黃國昌回應表示，不評論他黨的內部規定，「祝福國民黨繼續對新竹縣選情保持高度信心」，會按步調持續爭取市民支持。

傅崐萁喊普發現金2萬元 卓揆憂債留子孫

立法院新會期昨開議，普發現金成朝野攻防重點。國民黨立院黨團總召傅崐萁指出，今年超收超過一兆元台幣，全民應普發兩萬元；行政院長卓榮泰昨在施政報告前回應，「債務不能留給下一代」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。