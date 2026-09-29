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在野集體缺席卓榮泰施政報告 許宇甄轟藐視國會：「4懇求」是政治表演

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今天新會期開議，行政院長卓榮泰上午出席立法院施政報告。記者潘俊宏／攝影
立法院今天新會期開議，行政院長卓榮泰上午出席立法院施政報告。記者潘俊宏／攝影

立法院新會期今天開議，行政院長卓榮泰上午進行施政報告時提出「4項懇求」，國民黨立委全體未進場。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，這是黨團共同決定，以集體缺席表達嚴正抗議，更是對卓內閣長期藐視國會、破壞朝野互信的不滿。卓揆口口聲聲要求立法院謹守憲政分際，但真正應該反省是否逾越憲政分際的，正是行政院自己。

許宇甄指出，這段時間行政院不只對立法院三讀通過的法案不副署、不執行、不依法編列預算，更不斷把政治責任甩給在野黨。國會依法刪減、監督預算，就被形容成「亂刪預算」、「癱瘓政府」；立法院依法表決通過法案，就被指控「毀憲亂政」。行政院自己不願接受國會監督，卻反過來把依法行使職權的在野黨塑造成破壞國家的罪人，這種不斷貼標籤、製造對立的政治操作，才是朝野互信被消耗殆盡的原因。

許宇甄批評，權力分立從來不是「立法院必須聽行政院的」，更不是執政黨輸了表決，就可以自行認定國會通過的法律違憲，再決定哪些法律要遵守、哪些可以不理。行政院若把自己當成立法權之上的「太上政府」，才是真正傷害權力分立。

許宇甄強調，一邊藐視民意機關、踐踏立法權，一邊又到立法院大談「4懇求」，這種雙面手法完全是廉價的政治表演。國民黨團該審的預算一定依法審查，該監督的政策也絕不放棄。卓院長在向國會提出「4項懇求」之前，應先做到最基本的事：停止造謠抹黑在野黨，尊重國會、尊重三讀、依法行政。沒有尊重，再多的懇求都只是政治口號。

許宇甄 卓榮泰 藐視國會

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