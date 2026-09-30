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冷眼集／選戰會期 朝野僵局更無解

聯合報／ 本報記者唐筱恬

立法院新會期昨天開議，進入選戰會期，藍白立刻下馬威，全數封殺賴清德總統所提名的廿七名監委，而面對行政院長卓榮泰施政報告也拒絕進場，澆卓揆冷水。賴政府處處不尊重國會，在野黨自然持續對抗以對，在選戰加溫下，朝野僵局恐怕更沒完沒了。

二○○五年扁政府時期，憲政史上曾首次出現「零監委」僵局，直到二○○八年當時馬英九總統上任後才又恢復運作；如今監院出現二度空窗，除了是監察院長期以來被詬病功能不彰、打蒼蠅不打老虎之外，恐怕主政者所提人選不符合「御史大夫」以正官箴形象，才是廢監院呼聲不斷再起的主因。

檢視賴總統上任首分監委名單，院長被提名人陳永興是堅定的台獨信仰者，不只立場恐怕不夠中立，也令人好奇，連中華民國都不承認的人，怎麼突然又接受五權分立思想？在本報調查報導中，監院副院長被提名人王榮璋六年任期才調查二案，調查案、糾正案通通墊底，低於監委平均值，這樣的人選難道要進監院繼續尸位素餐嗎？

在野黨新會期一開議就殺氣騰騰，除了全面封殺監委一個不留，更在卓揆施政報告時集體不進場，與其說是在野黨羞辱閣揆，不如說是對卓榮泰長期以來對立法院三讀法案不副署、不執行的無聲抗議。立法院長韓國瑜突然送暖對卓榮泰比讚，此舉大概也還藏有對朝野和諧的深深期許。

監委被全面封殺後，總統府深表遺憾及憂心，監察院更發表聲明抗議立法院衝擊人民權益，持續與在野黨較勁。但問題關鍵仍然是，卓榮泰應該尊重立法權，賴總統也應盡速補提名，提出社會都能接受的公正人選，重建監察院公信力，否則作繭自縛，讓僵局無解的恐怕是賴總統自己。

朝野 卓榮泰 卓揆

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