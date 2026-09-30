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吳乃仁欠債協商又破局 藍促管收「抓回去關」

聯合報／ 記者陳儷方王小萌／台北報導
台糖前董座吳乃仁。聯合報系資料照
台糖前董座吳乃仁。聯合報系資料照

台糖前董事長吳乃仁等人積欠台糖一點八億元債務未還，據了解，台糖與吳乃仁八月下旬二度進行債務協商，對於吳提出的償債計畫仍未達成協議。國民黨立委王鴻薇昨天表示，至今不見台糖有任何動作，她要求督導台糖的經濟部長龔明鑫兌現承諾，盡管理之責，否則台糖應該立刻聲請再將吳乃仁管收，「抓回去關」。

消息人士指出，台糖日前召開九月份董事會，會中並未按原定計畫討論吳乃仁的還款方案，主要是因為吳乃仁第二次協商的還款內容，目前還無法通過董事會審計委員會這一關；不過，台糖於八月廿日在台中地方法院召開的訊問庭中，提請法院代為調查吳乃仁在內等四名債務人名下財產，台糖已向法院提供相關資料，等待法院調查四名債務人財產後，再根據法定程序進行強制執行，若債務人還是無故不到庭，法院才可能裁判管收。

台糖先前向法院聲請管收除了春龍公司之外的三名自然人，吳乃仁因為未出庭而被裁定管收，隨後吳乃仁提起抗告，並由委任律師承諾與台糖協商還款計畫，台糖因此在抗告庭上主動撤回管收，吳乃仁獲釋。從六月十一日至廿二日，吳乃仁只被管收了十二天。

王鴻薇昨在臉書發文指出，經濟部和台糖八月在立院經委會備詢時，提到雙方律師會在八月下旬再次協商，龔明鑫也說，若債務人沒有出面進行協商，會再次向法官聲請管收，台糖會用強硬手段追回債權。如今經濟部向她確認，台糖公司與吳乃仁尚未達成協議，至今超過一個月，卻不見台糖有任何動作。

王鴻薇要求龔明鑫兌現承諾，盡管理之責，盡速向社會大眾交代是否達成協議，以及協議內容；否則，台糖應該立刻聲請再將吳乃仁管收。

王鴻薇先前在經委會質詢時披露，吳乃仁提出還款計畫是一個月還五萬元，算下來得三百年才還得完。

台糖六月撤銷對吳乃仁的管收後，七月第一次協商、八月第二次協商均未達成有效的還款共識，據了解，目前沒有下一次與吳乃仁再協商的安排。

吳乃仁 台糖 龔明鑫

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