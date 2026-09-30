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鄭麗文下令禁挺邱臣遠 黃國昌酸回祝福

聯合報／ 記者鄭媁唐筱恬屈彥辰詹宜庭林銘翰黃羿馨郭政芬／連線報導

年底選舉將至，國民黨主席鄭麗文昨在立法實務研討會中呼籲全黨團結，並宣布在新竹縣選戰上，還是要團結支持新竹縣長參選人徐欣瑩，且竹北市長選舉「不能幫民眾黨參選人邱臣遠站台」。民眾黨主席黃國昌回應表示，不評論他黨的內部規定，「祝福國民黨繼續對新竹縣選情保持高度信心」，會按步調持續爭取市民支持。

立院新會期昨天開議，國民黨舉行立法實務研討會。據轉述，有國民黨立委在會中詢問，黨籍立委究竟能否幫白營議員參選人站台？鄭麗文回應「規定上是不行」，開放縣市首長參選人可幫白營站台，但立委不行。不過，她強調，「也沒那麼嚴格，大家可視自己選區狀況」，還舉國民黨立委王鴻薇幫民眾黨議員參選人許甫站台的例子指出，「不會因為這樣就被黨內處分」。

與會立委轉述，鄭麗文會中特別提到「藍白合作」重要性，表示將盡力整合在野力量、爭取合作空間。她了解部分選區已有民眾黨議員參選人布局，因此請黨籍立委在不影響國民黨既有議員提名人權益的前提下，適度協助溝通與整合，尋求在野力量最大化。

國民黨中央解釋，針對年底選舉，中常會先前已通過「黨員行為規範」，明定國民黨縣市長參選人可受邀為藍白共同支持的民眾黨籍參選人輔選；鄭麗文僅是被動回應中常會本來就有的規範。

黃國昌雖表示不評論他黨的內部規定，但也「祝福國民黨繼續對新竹縣選情保持高度信心」；他說，民眾黨會維持一貫信守承諾的態度，按照步調與邱臣遠一步一腳印，持續爭取市民的認同與支持。

邱臣遠競選團隊發言人黃心愉表示，不評論國民黨的內部規範，感謝國民黨老戰友力挺，將信守承諾，爭取竹北鄉親認同，也爭取跨黨派民意支持。

鄭麗文 黃國昌 邱臣遠 徐欣瑩

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