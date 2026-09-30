柯文哲：監院雙標 民進黨如何處理？

監委人事權同意案遭立院封殺，民眾黨創黨主席柯文哲昨天受訪表示，監察院近年極端雙標，已淪為打擊政敵的工具，廢除監察院是民進黨一貫主張，他反問民進黨執政那麼久了，到底打算怎麼處理？

監察院昨表示，未獲立法院通過導致職權空轉，衝擊人民權益保障，監察職權、陽光四法執行與人權促進保障業務，是憲法及法律所建構之人民權益保障機制，職權無法行使期間，最直接受到影響者是有陳情、檢舉或權益受損且亟待救濟之人民。至於在野黨指控監察院「全院打一人」、「追殺政敵工具」，純屬無的放矢，欲加之罪何患無辭，監院嚴正抗議。

柯文哲昨赴新竹輔選表示，廢除監察院是民眾黨二○二四年總統大選後的主張，也是民進黨幾十年來的一貫主張；民進黨過去都說要廢除監察院，特別是監察院前院長陳菊當年上任時宣稱是來「終結監察院」，結果到她自己卸任，監察院依然存在。

柯文哲批評，監察院近年在民進黨執政下，根本就是「極端雙標」，變成追殺政敵的工具；面對他的案件時，沒有監委，監院都可以繼續追殺，但遇到僑委會委員長徐佳青的案子時，卻能以沒有監委為由不辦。