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普發2萬元？學者促先釐清財源、畫出紅線

聯合報／ 記者賴昭穎藍鈞達／台北報導

國民黨立院黨團預估今年稅收至少超徵六千億元，力推普發現金兩萬元。財政部初步估算，如果第四季台股大盤日均成交量維持約一兆元，所得稅、營業稅等主要稅收未出現太大落差，實際稅收不至於大幅超徵。學者則認為，朝野相繼提出撒幣方案，應說清楚財源與法律依據；此外，須透過修法畫出紅線，才能切除嚴重侵蝕國家體質的「財政癌」。

財政部官員指出，台股今年大好，每日成交金額屢破兆，帶動證交稅收超出預期，立院在審查今年度中央政府總預算時，調增稅課收入六千億元，使得今年歲入預算增至三兆四六四三億元。隨後行政院會在九月初通過追加預算案，再增列稅收八二八億元，歲入預算來到三兆五四七一億元。

財主單位推估，三兆五四七一億元的歲入預算已內含因為證交稅收大好，立院調增的六千億元稅收，在這個基礎上，預期今年稅收不大可能大幅超徵，若台股日均成交量縮至兆元以下，甚至可能出現短徵。事實上，去年稅收已短徵一四三億。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝說，不能只看稅收增加就認定可以立即加碼。行政院今年另提出六千多億元追加預算案，立法院應先逐項審查，擋下不合理支出，釐清真正可運用的財源，再討論普發金額與時程。無論發一萬或兩萬元，應先把財源、支出優先順序及法律程序交代清楚。

政大財政學系教授陳國樑則建議必須修法建立四道不可逾越的紅線：首先是時機設限，明定現金發放限於全國性重大災變或嚴重經濟衰退等特定緊急情勢，並建立客觀認定標準與啟動程序；其次是財源實控，對具回饋或共享性質的政策性現金發放，財源不得建立於尚未實現的預估歲入，應以已實現且依法可支用的財政資源為基礎；第三，債務優先，確立財政賸餘的法定配置順序，明定應提撥一定比例優先償還既有國家債務，並作為以後年度歲入、歲出差短之財源；最後是明文禁止中央與地方民意機關，以立法或自治條例將缺乏穩定財源的普發現金常態化、制度化。

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