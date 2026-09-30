傅崐萁喊普發現金2萬元 卓揆憂債留子孫

立法院新會期昨開議，普發現金成朝野攻防重點。國民黨立院黨團總召傅崐萁指出，今年超收超過一兆元台幣，全民應普發兩萬元；行政院長卓榮泰昨在施政報告前回應，「債務不能留給下一代」。

賴政府八月宣布明年普發現金一萬元，並在明年度中央政府總預算案編列二三五七億元，讓全民共享ＡＩ紅利。傅崐萁在中秋節喊出加碼到兩萬元後，國民黨團也將攸關普發現金二萬元的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案列為本會期優先法案，擬於特別預算生效後三個月內完成發放兩萬元。

傅崐萁指出，去年國家超收五二八三億元，其中約百分之四十還稅於民，也就是二三○○億元，因此全民普發一萬元；今年超收超過一兆元，以百分之四十來算，約四千億元，因此全民應普發兩萬元。即便行政院提出的追加預算達中華民國史上最高的六千億元，也不相扞格、不需舉債，只要把今年超收的部分還給人民，且要即刻執行。

傅崐萁昨還暗示，明年也有望再普發現金，明年是國家超收大爆發的一年，超徵可能達到二兆，全民普發可能最少二萬；至於金額，明年下半年國民黨團會再正式推出。

卓榮泰強調，「我們這一代的債務，不能留給下一代」。民進黨團幹事長莊瑞雄則搬出法條指出，依預算法第九十一條，立委可以提出相關立法，但若大幅增加預算支出，必須指明財源，也須先與行政院溝通；憲法第七十條則規定，立法院審議行政院所提預算案時，不得為增加支出的提議。國民黨團若要提普發二萬元，民進黨團尊重，但應說清楚究竟要如何發放。

莊瑞雄表示，民進黨團贊成經濟成果全民共享，但不能政府喊一萬元，在野黨就喊二萬元，「加碼，老百姓聽了很開心，但加碼講久了，以後都變成在許願」。

白不同調「先還債再普發」

藍營強調普發絕對有所本，以超收稅金推估，「錢是夠的」；白營指出，當政府有超徵稅收時，財政應該優先做全盤規畫，是否用於投資未來、因應風險及還債，最後再看有多少比例可以普發現金。

國民黨團首席副書記長洪孟楷表示，黨團經過審慎評估與計算，普發現金兩萬元絕對有所本，並非毫無財源依據，依目前情況，今年稅收盈餘已有約六、七千億元，年底甚至可能突破一兆元，應讓全民共享經濟成果。

國民黨立委賴士葆也說，賴清德總統說要普發一萬元的預算是二千三百億元、普發二萬元須四千多億元，今年預估超收最少六千億元，錢是夠的，只是怎麼處理到行政部門沒話說、合法合憲，要再思考。

但民眾黨團幹事長洪毓祥表示，當政府有超徵稅收的時候，財政應該優先做全盤規畫，民眾黨團認為用於還債，可能也會是很大的比例，「最後我們再來看看，還有剩下多少比例，可以拿來作為所謂的普發現金」。