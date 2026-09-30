欲團滅在野 鄭麗文批民進黨像土匪

立法院新會期開議，國民黨昨舉辦立法實務研討會，黨主席鄭麗文致詞時大罵民進黨像「土匪」，賴清德總統把所有精力放在朝野惡鬥，欲透過團滅在野黨來掩飾自己的執政無能；面對年底不對稱選戰，國民黨要團結一致，全力守護台灣民主。

國民黨昨天選在開議日，於立法院舉行立法實務研討會，除了鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連等一級主管外，立法院長韓國瑜及智庫執行長張顯耀皆與會。

鄭麗文指出，上會期創下史上最長會期，不但終於通過最難纏的總預算，面對蠻不講理、罔顧憲政的執政黨，也通過眾所矚目的國防韌性重大法案，證明真正在乎台灣國防力量、給予實質支持的，唯有中國國民黨。立法院同時也通過前瞻性的台灣兒少未來帳戶法案，國民黨全面落實、真正照顧下一代，民進黨卻在每個地方扯後腿，汙衊、抹黑、造謠，唯恐天下不亂，是史上最無能政府。

鄭麗文說，大罷免大失敗之後，民進黨毫無反省檢討，帶頭讓台灣陷入無窮盡的憲政僵局，這可能是賴總統透過不斷朝野惡鬥，來掩飾他還沒準備好當總統的真相，把所有精力統統放在惡鬥，想團滅在野黨。

她也批評，司法無情地全面出動，對立法院同仁、參選各級候選人，製造史無前例的寒蟬效應、綠色恐怖，民進黨只剩動用國家機器，不當干預的同時，國民黨也面對巨大壓力。

鄭麗文說，接下來的會期還有很艱鉅任務，面對這場不對稱戰爭、不公平選舉，希望不但能保住上次的輝煌戰果，還能有所成長；她相信二○二八年國民黨一定會重返執政，在立院也能過半多數，把這些年來倒行逆施的爛攤子由國民黨來改，台灣才有未來。