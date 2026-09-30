韓國瑜提醒國民黨有箭無弓 容錯率低

國民黨昨天在立法院舉行立法實務研討會，據轉述，立法院長韓國瑜致詞時表示，社會對國民黨的容錯率相對較低，他也以自身為例稱，「全台灣被黑得最慘的人是我」，即使遭國民黨副主席季麟連公開批評，見面仍笑臉迎人，提醒黨內同志要有肚量、心胸開闊，最重要的是團結。

有立委轉述，韓國瑜致詞提到，這次縣市長選舉非常辛苦，還形容國民黨團現在是「有箭沒有弓」，手上有監督資源，但是沒有好的傳播管道，媒體資源嚴重不足，對外表達已經很困難，在這種情況下容錯率非常低，一旦犯錯就容易被無限放大。

韓國瑜說，即使立委在預算審查時講得言之有理，也可能因其他爭議被持續放大，導致後續難以辯駁；他並以台北市長蔣萬安近期事件為例，感嘆國民黨「任何東西都射不出去」，在政治攻防上相當吃虧，形容這是「武器不對等的一個政治型態」。

藍委解讀，韓國瑜的意思是，國民黨立委即使認真監督政府，但很多媒體都站在執政黨那邊，「我們通路比較少，大家要更謹慎」。

據與會立委轉述，韓國瑜致詞時談及年底地方選舉，各縣市首長參選人都需要立委協助輔選，而縣市長選舉結束後，就是立委選舉。因此，立委現在支持縣市長參選人，其實也是在支持自己，盼黨內團結、彼此協助。

在司法議題方面，韓國瑜指出，五院應坐下來溝通，不應栽贓或相互攻擊，否則對民主制度恐造成很大傷害。至於總預算審查及行政院不副署等爭議，韓國瑜表示，一般民眾未必清楚相關爭議的來龍去脈，最直觀的感受可能只是「立法院預算沒審」，他提醒國民黨立委應更深入了解民眾最直接的想法與感受。

韓國瑜也以自身經驗勉勵黨籍立委說，如果大家覺得很痛苦，可以想想他，「因為全台灣被黑得最慘的人是我」。他以季麟連曾公開批評為例說，即使他遭到批評，見到對方仍會笑臉迎人，希望藉此提醒黨內同志要有肚量、心胸開闊。