聽新聞
0:00 / 0:00

韓國瑜提醒國民黨有箭無弓 容錯率低

聯合報／ 記者詹宜庭／台北報導
立法院昨天新會期開議，立法院長韓國瑜（圖）主持院會，在行政院長卓榮泰施政報告時，藍白立委全數缺席，議場格外冷清。記者潘俊宏／攝影
立法院昨天新會期開議，立法院長韓國瑜（圖）主持院會，在行政院長卓榮泰施政報告時，藍白立委全數缺席，議場格外冷清。記者潘俊宏／攝影

國民黨昨天在立法院舉行立法實務研討會，據轉述，立法院長韓國瑜致詞時表示，社會對國民黨的容錯率相對較低，他也以自身為例稱，「全台灣被黑得最慘的人是我」，即使遭國民黨副主席季麟連公開批評，見面仍笑臉迎人，提醒黨內同志要有肚量、心胸開闊，最重要的是團結。

有立委轉述，韓國瑜致詞提到，這次縣市長選舉非常辛苦，還形容國民黨團現在是「有箭沒有弓」，手上有監督資源，但是沒有好的傳播管道，媒體資源嚴重不足，對外表達已經很困難，在這種情況下容錯率非常低，一旦犯錯就容易被無限放大。

韓國瑜說，即使立委在預算審查時講得言之有理，也可能因其他爭議被持續放大，導致後續難以辯駁；他並以台北市長蔣萬安近期事件為例，感嘆國民黨「任何東西都射不出去」，在政治攻防上相當吃虧，形容這是「武器不對等的一個政治型態」。

藍委解讀，韓國瑜的意思是，國民黨立委即使認真監督政府，但很多媒體都站在執政黨那邊，「我們通路比較少，大家要更謹慎」。

據與會立委轉述，韓國瑜致詞時談及年底地方選舉，各縣市首長參選人都需要立委協助輔選，而縣市長選舉結束後，就是立委選舉。因此，立委現在支持縣市長參選人，其實也是在支持自己，盼黨內團結、彼此協助。

在司法議題方面，韓國瑜指出，五院應坐下來溝通，不應栽贓或相互攻擊，否則對民主制度恐造成很大傷害。至於總預算審查及行政院不副署等爭議，韓國瑜表示，一般民眾未必清楚相關爭議的來龍去脈，最直觀的感受可能只是「立法院預算沒審」，他提醒國民黨立委應更深入了解民眾最直接的想法與感受。

韓國瑜也以自身經驗勉勵黨籍立委說，如果大家覺得很痛苦，可以想想他，「因為全台灣被黑得最慘的人是我」。他以季麟連曾公開批評為例說，即使他遭到批評，見到對方仍會笑臉迎人，希望藉此提醒黨內同志要有肚量、心胸開闊。

韓國瑜 季麟連 國民黨團

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍白合僅限縣市長 鄭麗文下令「別幫邱臣遠站台」

鄭麗文喊「竹北不能幫站台」 邱臣遠團隊：感謝藍營老戰友力挺

監委被提名27人全遭封殺 國民黨開砲：社會不滿監院功能喪失

立院今開議…賴卓促審預算 藍：非橡皮圖章

相關新聞

監院續空…27監委人選 藍白聯手全封殺

第七屆監院已空窗兩個月，立法院昨天舉行監察委員人事同意權案記名投票表決，結果包括正副院長被提名人陳永興、王榮璋等，全部廿七位被提名人遭到藍白封殺，均未達五十七票同意門檻，監院確定空洞化。監察院昨發聲明表示深感遺憾，將衝擊人民權益保障，並對此嚴正抗議。

國慶禮賓舞新裝

雙十國慶將屆，負責國慶大典貴賓接待與引導任務的銘傳大學禮賓大使昨新裝亮相，搭配歌舞展現青年朝氣。

前大使遺作爆斷交內幕！我主動放棄尼加拉瓜 外交部：情勢使然

前駐尼加拉瓜大使吳進木在其遺作透露台尼二○二一年斷交，是「台灣主動放棄尼加拉瓜」。外交部次長陳明祺昨表示，面對中國進行祕密外交，「都是努力到最後一刻，但是有時候形勢不得不然」。

吳乃仁欠債協商又破局 藍促管收「抓回去關」

台糖前董事長吳乃仁等人積欠台糖一點八億元債務未還，據了解，台糖與吳乃仁八月下旬二度進行債務協商，對於吳提出的償債計畫仍未達成協議。國民黨立委王鴻薇昨天表示，至今不見台糖有任何動作，她要求督導台糖的經濟部長龔明鑫兌現承諾，盡管理之責，否則台糖應該立刻聲請再將吳乃仁管收，「抓回去關」。

鄭麗文下令禁挺邱臣遠 黃國昌酸回祝福

年底選舉將至，國民黨主席鄭麗文昨在立法實務研討會中呼籲全黨團結，並宣布在新竹縣選戰上，還是要團結支持新竹縣長參選人徐欣瑩，且竹北市長選舉「不能幫民眾黨參選人邱臣遠站台」。民眾黨主席黃國昌回應表示，不評論他黨的內部規定，「祝福國民黨繼續對新竹縣選情保持高度信心」，會按步調持續爭取市民支持。

傅崐萁喊普發現金2萬元 卓揆憂債留子孫

立法院新會期昨開議，普發現金成朝野攻防重點。國民黨立院黨團總召傅崐萁指出，今年超收超過一兆元台幣，全民應普發兩萬元；行政院長卓榮泰昨在施政報告前回應，「債務不能留給下一代」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。