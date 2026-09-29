鄭麗文：樂意會面石破茂 東亞從來不只是地緣政治的棋盤

國民黨副主席張榮恭日前訪日，眾議員、前首相石破茂當面表達，希望有機會能和國民黨主席鄭麗文會面交流。鄭麗文今天表示，她非常樂意，也一直都關注著石破茂對促進亞太和平穩定的讜論。

鄭麗文今天透過臉書指出，日前美國總統川普與大陸國家主席習近平主席再次舉行會談。華府與北京在許多議題上存在競爭與分歧，但雙方仍然選擇坐下來談，正視彼此的關切，透過對話管控分歧、降低衝突風險。

鄭麗文說，從川習持續溝通，到日本政界對區域和平的思考，都說明越有分歧，越需要對話；越有競爭，越要為和平保留空間。強化自我防衛與維持對話並不矛盾。「我們要守護中華民國的安全與民主，也要降低風險、避免衝突，為人民創造和平與繁榮的未來。」

鄭麗文說，她一貫主張的方向是，第一島鏈不應該成為大國競爭與軍事對抗的最前沿，而應該成為一條「和平與繁榮之鏈」。這是她四月訪問大陸的用意，也透過六月訪美傳達了此一理念。

鄭麗文說，東亞從來不只是地緣政治的棋盤。千百年來，這片海域承載著人群的往來、文化的交流與商貿的繁盛。台灣位處其中，更應該思考如何讓台灣所在的位置，不只是戰略上的前沿，更成為連結彼此、促進交流的節點。

鄭麗文說，台灣要有保護自己的能力，也要有創造和平的智慧；既要從歷史中記取戰爭的教訓，也要有面向未來、跨越分歧的勇氣。

鄭麗文也說，她相信台灣可以更有自信地推動兩岸關係和平發展，同時與世界交往，積極地促進兩岸和解和平及和各方對話合作，讓曾經承載戰爭記憶的東亞，成為共同守護和平的地方；讓第一島鏈不只是地緣政治上的一條線，而是一條連結彼此、共享和平與繁榮的道路。