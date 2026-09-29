快訊

美股早盤／油價下跌、科技股回神！費半攀漲1.7% 市場關注川普AI午餐會

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文：樂意會面石破茂 東亞從來不只是地緣政治的棋盤

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨黨主席鄭麗文（右）。記者林澔一／攝影
國民黨黨主席鄭麗文（右）。記者林澔一／攝影

國民黨副主席張榮恭日前訪日，眾議員、前首相石破茂當面表達，希望有機會能和國民黨主席鄭麗文會面交流。鄭麗文今天表示，她非常樂意，也一直都關注著石破茂對促進亞太和平穩定的讜論。

鄭麗文今天透過臉書指出，日前美國總統川普與大陸國家主席習近平主席再次舉行會談。華府與北京在許多議題上存在競爭與分歧，但雙方仍然選擇坐下來談，正視彼此的關切，透過對話管控分歧、降低衝突風險。

鄭麗文說，從川習持續溝通，到日本政界對區域和平的思考，都說明越有分歧，越需要對話；越有競爭，越要為和平保留空間。強化自我防衛與維持對話並不矛盾。「我們要守護中華民國的安全與民主，也要降低風險、避免衝突，為人民創造和平與繁榮的未來。」

鄭麗文說，她一貫主張的方向是，第一島鏈不應該成為大國競爭與軍事對抗的最前沿，而應該成為一條「和平與繁榮之鏈」。這是她四月訪問大陸的用意，也透過六月訪美傳達了此一理念。

鄭麗文說，東亞從來不只是地緣政治的棋盤。千百年來，這片海域承載著人群的往來、文化的交流與商貿的繁盛。台灣位處其中，更應該思考如何讓台灣所在的位置，不只是戰略上的前沿，更成為連結彼此、促進交流的節點。

鄭麗文說，台灣要有保護自己的能力，也要有創造和平的智慧；既要從歷史中記取戰爭的教訓，也要有面向未來、跨越分歧的勇氣。

鄭麗文也說，她相信台灣可以更有自信地推動兩岸關係和平發展，同時與世界交往，積極地促進兩岸和解和平及和各方對話合作，讓曾經承載戰爭記憶的東亞，成為共同守護和平的地方；讓第一島鏈不只是地緣政治上的一條線，而是一條連結彼此、共享和平與繁榮的道路。

鄭麗文 石破茂 地緣政治

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

劉大年／美中管控競爭下的台灣

川習會落幕 學者：美中進入敘事戰 台灣恐承擔最終代價

聯合報社論／民進黨掏空的中華民國歷史，中共整碗捧去

美中敏感議題難妥協 AI、礦物等矛盾仍深

相關新聞

卓揆施政報告藍白全體冷處理 洪孟楷：無言抗議、總質詢一項項問清楚

立法院新會期今日開議，行政院長卓榮泰上午進行施政報告時，藍委和白委均不在場。國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷表示，黨團做此決定就是無言的抗議，民進黨政府主政的行政院兩年多來一再藐視國會，施政報告是報喜不報憂、擦脂抹粉的官樣文章，真正該負責的是承諾要到立法院進行國情報告的賴清德總統。

在野集體缺席卓榮泰施政報告 許宇甄轟藐視國會：「4懇求」是政治表演

立法院新會期今天開議，行政院長卓榮泰上午進行施政報告時提出「4項懇求」，國民黨立委全體未進場。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，這是黨團共同決定，以集體缺席表達嚴正抗議，更是對卓內閣長期藐視國會、破壞朝野互信的不滿。卓揆口口聲聲要求立法院謹守憲政分際，但真正應該反省是否逾越憲政分際的，正是行政院自己。

鄭麗文：樂意會面石破茂 東亞從來不只是地緣政治的棋盤

國民黨副主席張榮恭日前訪日，眾議員、前首相石破茂當面表達，希望有機會能和國民黨主席鄭麗文會面交流。鄭麗文今天表示，她非常樂意，也一直都關注著石破茂對促進亞太和平穩定的讜論。

監委人事遭封殺 翁曉玲：對不懂妥協的少數總統再次當頭棒喝

立法院今天進行27名監委人事同意權案投票，在藍白多數反對下，被提名人均未達過半同意門檻，全數遭否決。國民黨立委翁曉玲表示，這不僅是國會對監委人選的嚴格把關，更是對一意孤行、不懂政治協商與妥協的少數總統賴清德再次當頭棒喝，「賴清德上任2年半藐視民主政治、破壞憲政法治，偏執霸道的作法，立法院不會接受」。

台糖、吳乃仁尚未達成協議…王鴻薇：龔明鑫交代清楚 否則再申請管收

台糖前董事長吳乃仁積欠台糖1.8億元債務，雙方日前進行二次協商，雖稱已聚焦還款方案，但細節尚未公開。國民黨立委王鴻薇今在臉書發文指出，經濟部向她確認，台糖與吳乃仁尚未達成協議，請經濟部長龔明鑫向社會大眾交代，否則台糖應立刻申請再將吳乃仁管收。

監委人事案被立院全數封殺 監院：衝擊人民權益保障

立法院會今天表決第7屆監察委員人事案，27位監委被提名人全數被封殺。監察院表示，未獲立法院通過導致職權空轉，衝擊人民權益保障，監察院除深表遺憾外，在野黨指控監察院「全院打一人」、「追殺政敵工具」，純屬無的放矢，欲加之罪何患無辭，嚴正抗議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。