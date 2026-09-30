少子化法案 三黨有共識

台糖前董事長吳乃仁等人積欠台糖一點八億元債務未還，據了解，台糖與吳乃仁八月下旬二度進行債務協商，對於吳提出的償債計畫仍未達成協議。國民黨立委王鴻薇昨天表示，至今不見台糖有任何動作，她要求督導台糖的經濟部長龔明鑫兌現承諾，盡管理之責，否則台糖應該立刻聲請再將吳乃仁管收，「抓回去關」。

2026-09-30 00:00