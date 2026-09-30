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少子化法案 三黨有共識
立法院昨（29）日開議，朝野各黨團近日已陸續端出優先法案，其中包含《性別平等工作法》、《就業保險法》等兩大修法，是藍綠白罕見有共識入列的重大法案，主要鎖定產假、陪產假延長、新增假別等因應少子女化修法。
國民黨團昨日公布優先法案，針對「彈性職場、友善育兒」面向，擬修性別平等工作法、就業保險法。黨團指出，少子女化已是國安危機，主張增訂每日育兒假一小時，賦予父母更多彈性陪伴孩子成長，落實國家與家庭共同育兒。
民眾黨團也提出性別平等工作法、就保法修法，盼擴大12歲以下兒童家長可申請增加親職假津貼、彈性工時、產假增加至14周，兼顧爸爸陪伴需求增加陪產假14日，及新增親職假、親職教育假與家庭照顧假津貼為月薪80%，發給期間延長至九個月來友善職場育兒環境。
婚育配套方面，民眾黨團另將所得稅法修法列為優先法案。其主張，為健全產後女性健康復原與母嬰照顧品質，增列產後護理服務機構費用為列舉扣除額項目，每人每年以15萬元為限。
政府擬定人口對策新戰略，行政院所列優先法案包括性別平等工作法、就保法、房屋稅條例、土地稅法。
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