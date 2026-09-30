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普發現金藍營喊到2萬元 卓揆強調不能債留下一代

經濟日報／ 記者歐芯萌余弦妙／台北報導
立法院新會期昨（29）日開議，朝野首波攻防聚焦普發現金。聯合報系資料照
立法院新會期昨（29）日開議，朝野首波攻防聚焦普發現金。聯合報系資料照

立法院新會期昨（29）日開議，朝野首波攻防聚焦普發現金。國民黨團昨日公布優先法案，擬採「特別條例」推動普發現金2萬元；政院計劃以公務預算普發1萬，行政院長卓榮泰昨日強調，民眾努力的經濟果實可拿來分配，但這一代債務不能留給下一代。

朝野近來已陸續公布本會期優先法案，卓榮泰昨日赴立法院施政報告，盼立院支持明年度總預算案、今年度追加預算案、及政院重大優先法案等。

朝野普發現金規劃比一比
朝野普發現金規劃比一比

國民黨團總召傅崐萁上周透露，將力推普發現金2萬元，且會在今年內發放。黨團昨日說明，2021年至2024年間，政府稅收超徵累計達1.87兆元，為將一定比率「還稅於民」，研擬修正預算法，明訂超徵稅收優先用途與分配順序。

國民黨團指出，政府預算執行完畢後，稅收若有顯著賸餘，在法理上應回饋納稅人，稅收超徵達一定數額，如超徵達3,300億元、或達中央政府歲入一成，就應將一定比率還稅於民。

傅崐萁表示，今年稅收超徵若能超過1兆元，以40%來算，約4,000億元，因此全民普發2萬元。至於明年要普發多少錢，明年下半年國民黨團會正式推出。

卓榮泰對此表示，民眾自己努力的經濟果實，可以用來分配，但是這一代的債務，絕對不能留給下一代。行政院日前說明，明年度總預算所編列的AI紅利普發1萬元，是經過政府嚴格計算、合理的財政紀律規劃。

政院先前強調，普發現金需基於三原則。第一，沒有增加實質舉債；第二，沒有排擠社福、國防、醫療、教育等其他國家施政計畫；第三，程序上須合法合憲。

根據政院規劃，希望能在明年農曆春節前後每人普發1萬元，已指示相關單位進行前置作業。

民眾黨團幹事長洪毓祥表示，當政府稅收超徵，財政應全盤規劃，黨團認為應優先用作還債，最後再看有多少賸餘可拿來普發現金。

普發現金 藍營 卓榮泰

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