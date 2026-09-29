卓揆施政報告藍白全體冷處理 洪孟楷：無言抗議、總質詢一項項問清楚

立法院新會期今日開議，行政院長卓榮泰上午進行施政報告時，藍委和白委均不在場。國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷表示，黨團做此決定就是無言的抗議，民進黨政府主政的行政院兩年多來一再藐視國會，施政報告是報喜不報憂、擦脂抹粉的官樣文章，真正該負責的是承諾要到立法院進行國情報告的賴清德總統。

據了解，今日卓榮泰施政報告前，藍委已收到國民黨團通知，在卓揆施政報告時全體不進場，至今日上午10時再進場進行監察委員人事同意權案投票。藍委透露，收到通知時是在今早黨團大會前，所以卓揆報告時不進場並無經黨團大會討論。

洪孟楷表示，民進黨政府主政的行政院，這兩年多來一再藐視國會，甚至創下「不副署」的惡例，早已破壞行政、立法之間應有的權力制衡。卓榮泰不尊重代表民意的立法院在先，施政報告又是報喜不報憂、擦脂抹粉的官樣文章，離人民太過遙遠，也忽略人民真正感受。

洪孟楷說，真正該負責的，其實是當初承諾要到立法院進行國情報告的賴清德。黨團做出這樣的決定，就是無言的抗議；至於施政上的問題，接下來總質詢，就一項一項、一對一，仔細向卓揆問清楚。該為人民把關的，寸步不讓。