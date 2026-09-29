快訊

女童遭掛畜生牌遊街 家屬曝「兄妹都被父打」目睹妹妹被揍到流血

流感高峰未退！單周奪30命「最小僅2歲」 就醫逼近14萬人次

每月給媽媽1萬元養老…孝順男連續匯款3年 某日赫見銀行明細瞬間傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

別再用50年前框架看台灣 裴倫德籲各國重思對台政策

中央社／ 柏林29日專電

多國國會近年接連反對北京擴張解讀聯大第2758號決議。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）執行董事裴倫德接受中央社訪問表示，反制北京解讀只是第一步，各國政府更應跳脫50年前「誰來代表中國」框架，重新思考對台政策。

IPAC由各國跨黨派國會議員組成，近年在多國國會推動2758號決議表態，反對北京擴張解讀決議、限制台灣國際參與。

IPAC創辦者之一、現任執行董事裴倫德（Luke dePulford）近日出席柏林「聯合國大會第2758號決議解讀與影響」座談，會後接受中央社專訪。

裴倫德指出，2758號決議之所以對今天的台灣重要，主要在於北京「扭曲」決議意涵，將其作為阻止台灣參與國際組織的工具。

然而，他認為國際社會也不應過度放大這項決議本身的重要性。2758號決議原本處理的是「誰有權代表中國」，當年北京與台北都主張代表中國，但這場爭論早已與今天的政治現實脫節。

● 多國國會反制2758解讀 北京調整施壓策略

IPAC自2024年推動各國國會針對2758號決議表態。裴倫德表示，目前已有約11至12個國會採取相關行動，而從北京後續反應來看，這場跨國倡議確實產生影響。

IPAC分析2024年以來中國外交部相關表態發現，過去2758相關表態主要由中國外交部在北京提出，如今則更多轉向中國駐外機構與使團。

裴倫德說明，中國外交部在北京發出的2758相關表態占比，從約73%降至30%，論述語氣也變得更具防禦性。他認為，這顯示各國國會的反制確實讓北京更難在國家層級推動其2758論述。

與此同時，北京的施壓方式也在改變。裴倫德觀察，在一些較容易受到壓力的經濟體，中國已較少著重以2758號決議及國際法論述說服對方，而是更直接要求接受北京「一中原則」。

他以烏干達為例指出，近期有台灣人被告知台灣護照不獲當地政府承認；太平洋島國也面臨中國施壓，要求採取明確支持一中原則立場。

在裴倫德看來，反制北京對2758號決議的解讀仍不夠，討論還必須進一步推向符合當前政治現實的對台政策。「我們必須把討論往前推，不能一直談1970年代的事情。」他表示，各國應關注2300萬台灣人民及其當前政治地位涉及的國際法問題。

● 「今天的台灣是什麼」 對台外交框架應隨時代改變

裴倫德指出，許多國家的對台外交框架，至今仍受到當年「誰代表中國」爭議影響，包括哪些層級人士可以互訪、雙邊關係能發展到什麼程度等。

「我們應該討論今天的台灣是什麼，而不是過去的台灣是什麼。」他表示，台灣是由2300萬人組成、自治的國家，也早已不再主張統治整個中國，生活在台灣的人民理應在國際舞台獲得代表，各國的外交姿態也應據此調整。

中央社進一步詢問，在各國仍沿用過去外交框架的情況下，台灣自身可以做什麼。裴倫德表示，他所主張調整的首先是各國對台外交姿態，但台灣也有能力要求國際社會作出改變。

他舉例，台灣如今是具有重要影響力的經濟體，擁有全球所需的重要產品；維持台海穩定也符合世界各國的經濟利益，因此台灣在國際交往中握有一定談判籌碼。

裴倫德表示，台灣應善用這項籌碼，要求國際社會正視今天的台灣，爭取與當前政治現實相符的外交待遇。

對台 對中政策 中央社

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

駐美官員美媒專訪 華府與多國力挺凸顯台灣重要性

川習會落幕 學者：美中進入敘事戰 台灣恐承擔最終代價

民進黨40週年／以包容超越族群主義 建立完整國家論述

川普向習近平兜售美國武器藏玄機 學者：暗示將放行140億美元對台軍售

相關新聞

監委人事案被立院全數封殺 監院：衝擊人民權益保障

立法院會今天表決第7屆監察委員人事案，27位監委被提名人全數被封殺。監察院表示，未獲立法院通過導致職權空轉，衝擊人民權益保障，監察院除深表遺憾外，在野黨指控監察院「全院打一人」、「追殺政敵工具」，純屬無的放矢，欲加之罪何患無辭，嚴正抗議。

台糖、吳乃仁尚未達成協議…王鴻薇：龔明鑫交代清楚 否則再申請管收

台糖前董事長吳乃仁積欠台糖1.8億元債務，雙方日前進行二次協商，雖稱已聚焦還款方案，但細節尚未公開。國民黨立委王鴻薇今在臉書發文指出，經濟部向她確認，台糖與吳乃仁尚未達成協議，請經濟部長龔明鑫向社會大眾交代，否則台糖應立刻申請再將吳乃仁管收。

監委人事遭封殺 翁曉玲：對不懂妥協的少數總統再次當頭棒喝

立法院今天進行27名監委人事同意權案投票，在藍白多數反對下，被提名人均未達過半同意門檻，全數遭否決。國民黨立委翁曉玲表示，這不僅是國會對監委人選的嚴格把關，更是對一意孤行、不懂政治協商與妥協的少數總統賴清德再次當頭棒喝，「賴清德上任2年半藐視民主政治、破壞憲政法治，偏執霸道的作法，立法院不會接受」。

卓揆施政報告藍白全體冷處理 洪孟楷：無言抗議、總質詢一項項問清楚

立法院新會期今日開議，行政院長卓榮泰上午進行施政報告時，藍委和白委均不在場。國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷表示，黨團做此決定就是無言的抗議，民進黨政府主政的行政院兩年多來一再藐視國會，施政報告是報喜不報憂、擦脂抹粉的官樣文章，真正該負責的是承諾要到立法院進行國情報告的賴清德總統。

監委被提名27人全遭封殺 國民黨開砲：社會不滿監院功能喪失

立法院今天進行監察院人事同意權案記名投票表決，27名監委被提名人全數未獲通過。國民黨團書記長許宇甄表示，這項結果反映社會...

監院人事未過關 總統府：深表遺憾與憂心

立法院今就監察院第7屆院長、副院長及25位監察委員被提名人進行投票，最後皆未過關，總統府發言人郭雅慧表示，總統尊重立法院人事同意權審查結果，但也深表遺憾與憂心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。