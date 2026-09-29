別再用50年前框架看台灣 裴倫德籲各國重思對台政策

多國國會近年接連反對北京擴張解讀聯大第2758號決議。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）執行董事裴倫德接受中央社訪問表示，反制北京解讀只是第一步，各國政府更應跳脫50年前「誰來代表中國」框架，重新思考對台政策。

IPAC由各國跨黨派國會議員組成，近年在多國國會推動2758號決議表態，反對北京擴張解讀決議、限制台灣國際參與。

IPAC創辦者之一、現任執行董事裴倫德（Luke dePulford）近日出席柏林「聯合國大會第2758號決議解讀與影響」座談，會後接受中央社專訪。

裴倫德指出，2758號決議之所以對今天的台灣重要，主要在於北京「扭曲」決議意涵，將其作為阻止台灣參與國際組織的工具。

然而，他認為國際社會也不應過度放大這項決議本身的重要性。2758號決議原本處理的是「誰有權代表中國」，當年北京與台北都主張代表中國，但這場爭論早已與今天的政治現實脫節。

● 多國國會反制2758解讀 北京調整施壓策略

IPAC自2024年推動各國國會針對2758號決議表態。裴倫德表示，目前已有約11至12個國會採取相關行動，而從北京後續反應來看，這場跨國倡議確實產生影響。

IPAC分析2024年以來中國外交部相關表態發現，過去2758相關表態主要由中國外交部在北京提出，如今則更多轉向中國駐外機構與使團。

裴倫德說明，中國外交部在北京發出的2758相關表態占比，從約73%降至30%，論述語氣也變得更具防禦性。他認為，這顯示各國國會的反制確實讓北京更難在國家層級推動其2758論述。

與此同時，北京的施壓方式也在改變。裴倫德觀察，在一些較容易受到壓力的經濟體，中國已較少著重以2758號決議及國際法論述說服對方，而是更直接要求接受北京「一中原則」。

他以烏干達為例指出，近期有台灣人被告知台灣護照不獲當地政府承認；太平洋島國也面臨中國施壓，要求採取明確支持一中原則立場。

在裴倫德看來，反制北京對2758號決議的解讀仍不夠，討論還必須進一步推向符合當前政治現實的對台政策。「我們必須把討論往前推，不能一直談1970年代的事情。」他表示，各國應關注2300萬台灣人民及其當前政治地位涉及的國際法問題。

● 「今天的台灣是什麼」 對台外交框架應隨時代改變

裴倫德指出，許多國家的對台外交框架，至今仍受到當年「誰代表中國」爭議影響，包括哪些層級人士可以互訪、雙邊關係能發展到什麼程度等。

「我們應該討論今天的台灣是什麼，而不是過去的台灣是什麼。」他表示，台灣是由2300萬人組成、自治的國家，也早已不再主張統治整個中國，生活在台灣的人民理應在國際舞台獲得代表，各國的外交姿態也應據此調整。

中央社進一步詢問，在各國仍沿用過去外交框架的情況下，台灣自身可以做什麼。裴倫德表示，他所主張調整的首先是各國對台外交姿態，但台灣也有能力要求國際社會作出改變。

他舉例，台灣如今是具有重要影響力的經濟體，擁有全球所需的重要產品；維持台海穩定也符合世界各國的經濟利益，因此台灣在國際交往中握有一定談判籌碼。

裴倫德表示，台灣應善用這項籌碼，要求國際社會正視今天的台灣，爭取與當前政治現實相符的外交待遇。