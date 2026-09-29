監察院人事案全員遭在野封殺 總統府：深感遺憾

立法院29日舉行監察院第7屆院長、副院長及25位監察委員被提名人投票，結果全數未獲選票多數的在野黨同意。對此，總統府發言人郭雅慧表示，總統尊重立法院人事同意權審查結果，但也深表遺憾與憂心。

郭雅慧說明，此次監察委員提名，是經過公開徵才及嚴謹遴薦程序，考量「專業領域」、「人權守護」及「在地連結」所提出的人選，以打造人民的監察院。27位被提名人皆為聲譽卓著、學養深厚之社會賢達，長期以來對公共事務與人權保障無私奉獻。總統感謝他們的勇於承擔與努力付出。

郭雅慧強調，監察院為國家最高監察機關，行使彈劾、糾舉及審計權，是健全政府治理、防杜貪腐與保障人權不可或缺之監督力量。今天同意權行使結果，將致使攸關社會公義與人民權益之調查案件陷入停頓，監察院及國家人權委員會持續空轉，實非國人與國際社會所樂見。

郭雅慧表示，朝野應體認各自憲法義務，回歸理性討論，以國家利益、憲政秩序及全民福祉為最高考量，共同維護民主憲政機關之正常運作。

監察院表示，第6屆監察委員任期已於2026年7月31日屆滿，第7屆監察委員未能就任，導致彈劾、糾舉及糾正等重要監察職權無從行使，喪失督促政府改善的最後一道防線，影響人民權益甚鉅，監察院深表遺憾。

監察院是憲法所設置之國家憲政機關，擔負監督政府施政、糾正違法失當、追究公務人員責任之職責，並透過受理人民陳情及調查案件，協助保障民眾權益。委員無法就任，上開職權即無從行使，人民如遭遇公務機關違法失當對待或權益受損，將缺少一項重要憲政監督及保障機制，顯非人民之福。

監察院指出，因監察委員未能就任，每月上千件人民陳情案件及各機關移送之重大案件無法及時處理，已完成調查案件之後續追蹤改善工作亦將中斷；就社會關注之採購弊案、食安、兒少保護、公務職場霸凌等案件，監察院亦無法行使憲政職權，保護人民。

監察院表示，政治獻金法、公職人員財產申報法及公職人員利益衝突迴避法等陽光法案，攸關政治公平、公職廉潔與不當利益輸送之防止。因監察委員出缺，廉政委員會無法組成及召開，致審議處分、罰鍰確定案件公告等程序停滯，缺乏有效裁罰機制，嚴重削弱廉能政治的監督及制度公平性。

國家人權委員會作為獨立人權保障與促進機構，依據聯合國「巴黎原則」成立，肩負防制系統性人權侵害及保障弱勢群體權益等職責。人權委員未能就任，相關調查、系統性訪查及國際人權公約監督等工作無法順利進行，難以完全落實國家報告監督義務，對台灣人權與國際接軌將產生重大不利影響。

監察院強調，監察職權、陽光四法執行與人權促進保障業務，是憲法及法律所建構之人民權益保障機制。職權無法行使期間，最直接受到影響者是有陳情、檢舉或權益受損且亟待救濟之人民。