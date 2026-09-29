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台糖、吳乃仁尚未達成協議…王鴻薇：龔明鑫交代清楚 否則再申請管收

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照

台糖前董事長吳乃仁積欠台糖1.8億元債務，雙方日前進行二次協商，雖稱已聚焦還款方案，但細節尚未公開。國民黨立委王鴻薇今在臉書發文指出，經濟部向她確認，台糖與吳乃仁尚未達成協議，請經濟部長龔明鑫向社會大眾交代，否則台糖應立刻申請再將吳乃仁管收。

王鴻薇表示，賴清德總統用政治生命保證的吳乃仁，在任職台糖董事長期間，因低價出售土地被判背信罪定讞，連同利息積欠台糖高達1.8億元，被台糖申請管收卻無故撤回。之前她在立法院經濟委員會質詢時揭露，疑似吳乃仁方提出每月還款5萬元，換算要還三百年，震驚社會各界。

王鴻薇指出，由於事情實在太荒謬，經濟部和台糖備詢時，連忙說雙方律師預計8月下旬再次協商；經濟部長龔明鑫也表示，若債務人沒有出面進行協商，會再次向法官聲請管收，台糖會用強硬手段追回債權。

王鴻薇說，現在結果出來了，白紙黑字清清楚楚，經濟部向她確認，台糖公司與吳乃仁尚未達成協議，至今超過一個月，卻不見台糖有任何動作，難道真的要等三百年？她即刻要求龔明鑫兌現承諾，盡管理之責，盡速向社會大眾交代是否達成協議以及協議內容；否則台糖應該立刻申請再將吳乃仁管收，抓回去關。

台糖 龔明鑫 王鴻薇 吳乃仁

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