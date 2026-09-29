監委人事案被立院全數封殺 監院：衝擊人民權益保障

立法院會今天表決第7屆監察委員人事案，27位監委被提名人全數被封殺。監察院表示，未獲立法院通過導致職權空轉，衝擊人民權益保障，監察院除深表遺憾外，在野黨指控監察院「全院打一人」、「追殺政敵工具」，純屬無的放矢，欲加之罪何患無辭，嚴正抗議。

監察院指出，監院是憲法所設置之國家憲政機關，擔負監督政府施政、糾正違法失當、追究公務人員責任之職責，並透過受理人民陳情及調查案件，協助保障民眾權益。監察委員無法就任，這些職權即無從行使，人民如遭遇公務機關違法失當對待或權益受損，將缺少一項重要憲政監督及保障機制，非人民之福。

監察院表示，因監察委員未能就任，每月上千件人民陳情案件及各機關移送之重大案件無法及時處理，已完成調查案件之後續追蹤改善工作亦將中斷；就社會關注之採購弊案、食安、兒少保護、公務職場霸凌等案件，監察院亦無法行使憲政職權，保護人民。

監察院指出，監察委員出缺，廉政委員會也無法組成及召開，審議處分、罰鍰確定案件公告等程序停滯，缺乏有效裁罰機制；此外，人權委員未能就任，相關調查、系統性訪查及國際人權公約監督等工作無法順利進行，難以完全落實國家報告監督義務，對台灣人權與國際接軌將產生重大不利影響。

監察院表示，監察職權、陽光四法執行與人權促進保障業務，是憲法及法律所建構之人民權益保障機制，職權無法行使期間，最直接受到影響者是有陳情、檢舉或權益受損且亟待救濟之人民。