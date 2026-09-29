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監院人事未過關 總統府：深表遺憾與憂心

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。聯合報系資料照
總統府發言人郭雅慧。聯合報系資料照

立法院今就監察院第7屆院長、副院長及25位監察委員被提名人進行投票，最後皆未過關，總統府發言人郭雅慧表示，總統尊重立法院人事同意權審查結果，但也深表遺憾與憂心。

郭雅慧說明，本次監察委員提名，是經過公開徵才及嚴謹遴薦程序，考量「專業領域」、「人權守護」及「在地連結」所提出的人選，以打造人民的監察院；27位被提名人皆為聲譽卓著、學養深厚的社會賢達，長期以來對公共事務與人權保障無私奉獻，賴清德總統感謝他們的勇於承擔與努力付出。

郭雅慧強調，監察院為國家最高監察機關，行使彈劾、糾舉及審計權，是健全政府治理、防杜貪腐與保障人權不可或缺的監督力量，今天同意權的行使結果，將致使攸關社會公義與人民權益的調查案件陷入停頓，監察院及國家人權委員會持續空轉，實非國人與國際社會所樂見。

郭雅慧進一步表示，朝野應體認各自憲法義務，回歸理性討論，以國家利益、憲政秩序及全民福祉為最高考量，共同維護民主憲政機關的正常運作。

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