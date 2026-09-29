監委被提名27人全遭封殺 國民黨開砲：社會不滿監院功能喪失

立法院今天進行監察院人事同意權案記名投票表決，27名監委被提名人全數未獲通過。國民黨團書記長許宇甄表示，這項結果反映社會對監察院功能喪失的強烈不滿，促使朝野重新思考，人民真正需要何種監察制度，未來國會必須嚴肅面對制度改革課題。

立法院會進行監察院人事同意權案記名投票表決，藍白對監委被提名人皆投下不同意票。立法院長韓國瑜宣布投票表決結果，陳永興、王榮璋等27人均未獲超過全體立委1/2同意票，依法不得同意為第7屆監察委員。

許宇甄透過新聞稿指出，27名監委被提名人全數未獲立法院通過，這不是為反對而反對，投票結果是反映社會對監察院功能喪失的強烈不滿，人民受夠了每年耗費巨資，卻毫無監督實效。

許宇甄指出，這幾年人民看到太多「該查的不查、該監督的不監督」，面對重大爭議，監察院經常慢半拍，甚至讓外界質疑監督標準因人而異。當監察權失去牙齒，人民自然會問，國家為什麼還要花費巨資，供養一個無法發揮憲政監督功能的機關。

許宇甄表示，國民黨團從嚴審視這次監委被提名人，除部分人選與綠營關係密切之外，更重要的是，看不到足以讓人民相信被提名人能夠超越黨派、獨立自主、重振監察權的決心與表現。監委不是總統提名就必須照單全收，更不能成為政治安排的位置，因此國民黨團決定不予支持。

他強調，今天的投票結果，應由提名者嚴肅看待。總統賴清德應重新檢視提名方式與人選條件，提出真正能獲社會信任、足以獨立監督政府的人選，而非把未獲同意的責任全推給國會。監察院人事不能成為政治酬庸，也不能要求在野黨為了填補空缺，對適任性疑慮視而不見。

許宇甄表示，今天的表決結果更應促使朝野重新思考，人民真正需要的是什麼樣的監察制度。監察權如何行使，才能真正制衡權力、保障人民，而不是淪為昂貴卻無感的政治裝飾，這才是接下來國會必須嚴肅面對的制度改革課題。