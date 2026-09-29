27名被提名人團滅…陳永興批立院：不理性成見與藉口 封殺改革監察院機會

立法院會今天行使第7屆監察院人事同意權，監察院長被提名人陳永興等27人全數被封殺。陳永興表示，他明確提出了改革監察院的方向，如今立法院以不理性的既定成見和藉口，封殺了改革監察院的機會，他相信全體國人自有公評和判斷，也認為全體國人應該更努力要求國會的全面改革。

陳永興指出，這樣的結果早在預期中，賴清德總統要提名他出任監察院長時，就告訴他可能很難被立法院通過，因為立法院杯葛抵制總統的人事提名案已經不是新鮮事。為了癱瘓政府部門或憲政機構，使國家正常運作功能不張，是占據立法院多數的藍白陣營不理性的做法，也是讓全體國人對立法院失望的再一次證明。

陳永興說，他要感謝上帝，上帝賜他平安喜樂；他仍然感謝賴清德總統依憲法行使職權的提名，也感謝許多朋友和媒體輿論的關心。