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監院人事在野全封殺…民進黨團：請告訴人民 監委續缺陳情案誰決定？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄（左）。聯合報系資料照
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄（左）。聯合報系資料照

立法院今天否決監察院正副院長及監察委員共27位被提名人，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨團對結果深感遺憾，監委席次已空缺近兩個月，今天人事案又全數落空，立法院投完票可以散會，但人民的陳情不會跟著消失。

莊瑞雄指出，沒有監委，監察院可以收陳情、整理資料，涉及彈劾、糾正等職權的案件，卻無法完成該由監委作出的決定，官員違失等不到處理，人民陳情等不到結果。藍白否決的是27位人選，留下的卻是一件件懸在半路上的案子。

莊瑞雄說，國民黨投票前強調逐一檢視、嚴格把關，最後卻是27人全數否決；民眾黨主張廢除監察院，也不能用尚未完成的修憲，回答今天監委缺額的問題。對過去監察院的批評，可以提出來檢討，主張改革或廢除，更應拿出具體方案，但這些都不能代替對每位被提名人的判斷。

莊瑞雄表示，這是記名投票，每一票都有名字，也都有責任，藍白說要逐一把關，最後卻把27人全部清空，請把每個人不適任的理由講清楚，也請告訴人民，監委繼續空缺，陳情案件誰來作決定？不能把否決票投得乾脆，卻讓人民的案子一直等下去。

監委 民進黨團 在野 監察院

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