快訊

台灣人在氣什麼？獨家解析Threads十大熱門炎上事件

黑人陳建州才剛動完心臟手術...百歲奶奶又驚傳病危 被告知「可能是最後階段」

亞運自由車／0.076秒之差力壓地主隊 女子團體競速摘銅

聽新聞
0:00 / 0:00

監院人事同意權遭封殺 陳永興：續為人權與弱勢打拚

中央社／ 台北29日電

立法院會今天進行監察院人事同意權案記名投票表決，27名被提名人皆未過關。監察院長被提名人陳永興表示，結果早在預料之中，但仍對總統賴清德依法行使憲法職權的提名，以及社會的關心表達誠摯感謝，未來將持續深耕台灣人權維護與照顧弱勢工作。

立法院會今天進行監察院人事同意權案記名投票表決，依規定須經超過全體立委1/2同意才通過，但監察院長被提名人陳永興、副院長被提名人王榮璋及25名監委被提名人的同意票，遭國民黨團與民眾黨團封殺，皆未能過關。

陳永興在結果出爐後發表感言指出，雖然這樣的結果早在預期中，當賴總統要提名他出任監察院長時，就告訴他可能很難被立法院通過，因為立法院杯葛抵制總統的人事提名案已經不是新鮮事，為了癱瘓政府部門或憲政機構，使國家正常運作功能不彰，是佔據立法院多數的藍白陣營不理性的做法，也是讓民眾對立法院失望的再一次證明。

陳永興說，「我要感謝上帝，那美好的仗我已經打過，該守的道我也守住」，他感謝賴總統依憲法行使職權的提名，也感謝許多朋友和媒體輿論的關心。

陳永興說明，立法院以不理性的既定成見和藉口，封殺了改革監察院的機會，相信民眾自有公評和判斷，他想民眾應該更努力要求國會的全面改革。

陳永興 人權 監院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

監委人事在野嚴審 恐全數封殺

立院新會期明開議／監委同意權投票成焦點 藍白黨團不排除全面封殺

監委人事29日投票 潘孟安盼全體被提名人獲立院同意

監委人事29日記名投票 藍喊嚴審、綠籲逐一把關

相關新聞

監委人事案被立院全數封殺 監院：衝擊人民權益保障

立法院會今天表決第7屆監察委員人事案，27位監委被提名人全數被封殺。監察院表示，未獲立法院通過導致職權空轉，衝擊人民權益保障，監察院除深表遺憾外，在野黨指控監察院「全院打一人」、「追殺政敵工具」，純屬無的放矢，欲加之罪何患無辭，嚴正抗議。

監院人事未過關 總統府：深表遺憾與憂心

立法院今就監察院第7屆院長、副院長及25位監察委員被提名人進行投票，最後皆未過關，總統府發言人郭雅慧表示，總統尊重立法院人事同意權審查結果，但也深表遺憾與憂心。

27名被提名人團滅…陳永興批立院：不理性成見與藉口 封殺改革監察院機會

立法院會今天行使第7屆監察院人事同意權，監察院長被提名人陳永興等27人全數被封殺。陳永興表示，他明確提出了改革監察院的方向，如今立法院以不理性的既定成見和藉口，封殺了改革監察院的機會，他相信全體國人自有公評和判斷，也認為全體國人應該更努力要求國會的全面改革。

台糖、吳乃仁尚未達成協議…王鴻薇：龔明鑫交代清楚 否則再申請管收

台糖前董事長吳乃仁積欠台糖1.8億元債務，雙方日前進行二次協商，雖稱已聚焦還款方案，但細節尚未公開。國民黨立委王鴻薇今在臉書發文指出，經濟部向她確認，台糖與吳乃仁尚未達成協議，請經濟部長龔明鑫向社會大眾交代，否則台糖應立刻申請再將吳乃仁管收。

監委被提名27人全遭封殺 國民黨開砲：社會不滿監院功能喪失

立法院今天進行監察院人事同意權案記名投票表決，27名監委被提名人全數未獲通過。國民黨團書記長許宇甄表示，這項結果反映社會...

從腳泡乾冰截肢到製造假車禍 旅平險放寬成詐保漏洞？

台北地檢署近期偵結一起職業詐保集團，男子林祐葦與妻子洪玉雯結合保險業務員、護理師，從設計保單、製造事故一手包辦，甚至不惜將自己弄傷，前往醫院接受手術，向12家保險公司申請理賠，成功詐領2200萬元。檢警清查各式詐保案，發現被詐最多的就是「旅遊平安險」，原因是投保容易、審核寬鬆，只要投保少許金額，就能詐取高額「回饋」，讓保險業苦不堪言。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。