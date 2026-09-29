監院人事同意權遭封殺 陳永興：續為人權與弱勢打拚

立法院會今天進行監察院人事同意權案記名投票表決，27名被提名人皆未過關。監察院長被提名人陳永興表示，結果早在預料之中，但仍對總統賴清德依法行使憲法職權的提名，以及社會的關心表達誠摯感謝，未來將持續深耕台灣人權維護與照顧弱勢工作。

立法院會今天進行監察院人事同意權案記名投票表決，依規定須經超過全體立委1/2同意才通過，但監察院長被提名人陳永興、副院長被提名人王榮璋及25名監委被提名人的同意票，遭國民黨團與民眾黨團封殺，皆未能過關。

陳永興在結果出爐後發表感言指出，雖然這樣的結果早在預期中，當賴總統要提名他出任監察院長時，就告訴他可能很難被立法院通過，因為立法院杯葛抵制總統的人事提名案已經不是新鮮事，為了癱瘓政府部門或憲政機構，使國家正常運作功能不彰，是佔據立法院多數的藍白陣營不理性的做法，也是讓民眾對立法院失望的再一次證明。

陳永興說，「我要感謝上帝，那美好的仗我已經打過，該守的道我也守住」，他感謝賴總統依憲法行使職權的提名，也感謝許多朋友和媒體輿論的關心。

陳永興說明，立法院以不理性的既定成見和藉口，封殺了改革監察院的機會，相信民眾自有公評和判斷，他想民眾應該更努力要求國會的全面改革。