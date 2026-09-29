南投擬蓋焚化爐 副總統：農業部清楚地方關切重點

南投縣政府規劃在名間鄉蓋焚化爐。副總統蕭美琴今天向名間鄉親表示，特定農業區變更土地用途須經法定流程，農業部非常清楚地方關切重點，包含茶產業、水源、石虎棲地等。

副總統蕭美琴今天以非公開行程前往水里鄉永豐宮、名間鄉大興宮參香祈福，民進黨南投縣長參選人温世政、名間鄉長陳翰立、民進黨南投縣議員兼縣黨部主委吳棋楠等人陪同出席。蕭副總統表示，台灣外交處境非常複雜、辛苦，台灣人在世界上值得被公平對待，「但有一個鄰居不時霸凌我們，阻礙台灣國際參與。」

蕭副總統奉賴清德總統指派，10日至12日應邀到義大利文托泰內島（Ventotene）出席第2屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」。蕭副總統在大興宮向鄉親表示，台灣外交每一步要走出去都面臨許多障礙，「2週前也還在準備能不能走得出去」，最後順利受邀去分享台灣觀點，所以當時無法依約來此，謝謝鄉親體諒。

南投縣政府規劃在名間鄉新民村興建垃圾焚化爐，預定地位於特定農業區，後續須向農業部申請農地變更。蕭副總統表示，此事雖非副總統權責範圍，但她轉達地方意見給農業部，特定農業區變更土地用途須經法定流程，農業部非常清楚地方關切重點，包含當地茶產業、農業及民生水源、石虎棲地等周邊環境生態。

蕭副總統提到，農業部有聽到地方聲音，所有流程也一定會科學化，後續環境影響評估審查會充分轉達鄉親意見，居民守護家鄉這陣子非常辛苦，需要一名善於和地方溝通、傾聽意見的地方首長，温世政有溫暖的心，願放下事業回故鄉，從醫師視角更懂得照顧地方長輩。

蕭副總統表示，她過去在花蓮縣服務，與南投縣一樣幅員遼闊、農業是重要產業，也希望交通更便利、醫療資源更普及，盼有一名最溫暖、最細心的醫師在此落實賴總統擴大推動的長照3.0政策，也希望立法院支持預算，讓長照服務擴大落實到各社區。