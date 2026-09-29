快訊

美國好市多拿58.5億關稅退款...宣布商品大降價 台灣將跟進？官方回應了

柚子皮當胸罩、裙子帶幼童逛超市 金門幼兒園中秋創意惹爭議

亞運射擊／最後一發遭科威特老將逆轉 楊昆弼不定向飛靶摘銀

聽新聞
0:00 / 0:00

南投擬蓋焚化爐 副總統：農業部清楚地方關切重點

中央社／ 南投縣29日電

南投縣政府規劃在名間鄉焚化爐。副總統蕭美琴今天向名間鄉親表示，特定農業區變更土地用途須經法定流程，農業部非常清楚地方關切重點，包含茶產業、水源、石虎棲地等。

副總統蕭美琴今天以非公開行程前往水里鄉永豐宮、名間鄉大興宮參香祈福，民進黨南投縣長參選人温世政、名間鄉長陳翰立、民進黨南投縣議員兼縣黨部主委吳棋楠等人陪同出席。蕭副總統表示，台灣外交處境非常複雜、辛苦，台灣人在世界上值得被公平對待，「但有一個鄰居不時霸凌我們，阻礙台灣國際參與。」

蕭副總統奉賴清德總統指派，10日至12日應邀到義大利文托泰內島（Ventotene）出席第2屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」。蕭副總統在大興宮向鄉親表示，台灣外交每一步要走出去都面臨許多障礙，「2週前也還在準備能不能走得出去」，最後順利受邀去分享台灣觀點，所以當時無法依約來此，謝謝鄉親體諒。

南投縣政府規劃在名間鄉新民村興建垃圾焚化爐，預定地位於特定農業區，後續須向農業部申請農地變更。蕭副總統表示，此事雖非副總統權責範圍，但她轉達地方意見給農業部，特定農業區變更土地用途須經法定流程，農業部非常清楚地方關切重點，包含當地茶產業、農業及民生水源、石虎棲地等周邊環境生態。

蕭副總統提到，農業部有聽到地方聲音，所有流程也一定會科學化，後續環境影響評估審查會充分轉達鄉親意見，居民守護家鄉這陣子非常辛苦，需要一名善於和地方溝通、傾聽意見的地方首長，温世政有溫暖的心，願放下事業回故鄉，從醫師視角更懂得照顧地方長輩。

蕭副總統表示，她過去在花蓮縣服務，與南投縣一樣幅員遼闊、農業是重要產業，也希望交通更便利、醫療資源更普及，盼有一名最溫暖、最細心的醫師在此落實賴總統擴大推動的長照3.0政策，也希望立法院支持預算，讓長照服務擴大落實到各社區。

焚化爐 名間鄉 南投 農業部 蕭美琴

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桃園航空城設IC載板區 張善政向里長釋疑

甲埔大道延伸、鐵路高架雙軌化 江啟臣推「甲安埔20分鐘生活圈」

張國威設服務處喊金門有望 李文良列白皮書、陳玉珍提教育政見

影／不是回報？許淑華、黃國昌同台挺吳淳祐 南投藍白合浮檯面

相關新聞

監察院人事案全遭封殺 27位被提名人皆未過關

立法院今對第七屆監察院正副院長及監察委員人事同意權案投票表決，最終投票結果，27位被提名人皆未通過同意票過半門檻。其中，國民黨立委林思銘對監委被提名人彭紹瑾投下無效票，民進黨立委伍麗華對監委被提名人高天惠（Eleng Tjaljimaraw）投下無效票，國民黨立委鄭天財對監委被提名人Iban Nokan投下無效票，其餘皆獲50張同意票、60張不同意票。

稱國民黨沒有容錯率 韓國瑜：全台灣被黑得最慘的人是我

國民黨今天在立法院舉行立法實務研討會，會後據藍委轉述，立法院長韓國瑜致詞表示，社會對國民黨容錯率較低，並以自身遭受攻擊為例，稱「全台灣被黑得最慘的人是我」，即使遭國民黨副主席季麟連公開批評仍笑臉迎人，提醒大家要有肚量、心胸開闊。

國民黨團40項優先法案一次看！推「超徵稅收」修法、普發現金2萬元

立法院新會期29日開議，國民黨立法院黨團拍板40項優先法案，以八個委員會作為分類。其中，擬修法佔據比重最高的是社福衛環委員會，推出20項優先法案。財政委員會鎖定最重要的二項，推出預算法第81條之1修法，將明訂超徵稅收用途與分配，並力促全民普發現金2萬元。

從腳泡乾冰截肢到製造假車禍 旅平險放寬成詐保漏洞？

台北地檢署近期偵結一起職業詐保集團，男子林祐葦與妻子洪玉雯結合保險業務員、護理師，從設計保單、製造事故一手包辦，甚至不惜將自己弄傷，前往醫院接受手術，向12家保險公司申請理賠，成功詐領2200萬元。檢警清查各式詐保案，發現被詐最多的就是「旅遊平安險」，原因是投保容易、審核寬鬆，只要投保少許金額，就能詐取高額「回饋」，讓保險業苦不堪言。

民進黨40年黨慶 賴總統：捍衛台灣民主第一品牌

兼任民進黨主席的賴清德總統今出席「民進黨40創黨暨建黨黨員聯誼餐敘」時表示，上一代前輩為民主打拚創黨，這一代則要全力栽培年輕人，他會傳承並延續民進黨在台灣社會贏得的肯定，一步一步做好各項政務，繼續贏得台灣人民的信賴與支持，讓民進黨捍衛台灣民主第一品牌的招牌歷久彌新、持續卓越。

吳進木遺作揭台尼斷交內情 陳以信要「斷交部長」吳釗燮說清楚

已故前駐尼加拉瓜大使吳進木遺作指出，2021年台尼斷交並非單純因中國大陸挖角，而與當時政府選擇配合美方對尼政策有關。國民黨文傳會主委陳以信今表示，相關說法涉及當年重大外交決策，時任外交部長、現任國安會秘書長吳釗燮有必要公開說明，究竟當時外交部掌握哪些資訊、做過哪些政策評估，為何最終未能維持邦交。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。