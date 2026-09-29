民進黨40年黨慶 賴總統：捍衛台灣民主第一品牌

兼任民進黨主席的賴清德總統今出席「民進黨40創黨暨建黨黨員聯誼餐敘」時表示，上一代前輩為民主打拚創黨，這一代則要全力栽培年輕人，他會傳承並延續民進黨在台灣社會贏得的肯定，一步一步做好各項政務，繼續贏得台灣人民的信賴與支持，讓民進黨捍衛台灣民主第一品牌的招牌歷久彌新、持續卓越。

賴總統指出，當前執政處境嚴峻，中共文攻武嚇不斷，國會又因席次未過半紛爭不斷，施政出現許多困難，也讓台灣難以向國際社會展現面對中共絕不妥協、團結一致的決心，但民進黨絕不放棄，創黨前輩與台灣人民展現的勇氣，激勵民進黨持續團結堅守主權、捍衛民主。

賴總統說，台灣民主歷經百年追求，前輩們不只是流汗，更流血、流淚，犧牲生命與家庭幸福，才艱辛走到創黨這一步，正因眾人長年共同打拚，台灣才能經歷3次政黨輪替，真真正正成為漢字文化圈中第一個、也是唯一的民主國家，捍衛國家主權、鞏固得來不易的民主是民進黨不變的使命。

賴清德表示，他接任黨主席後的任務之一就是栽培年輕人，不分黨派發掘年輕專業、有勇氣且對台灣有使命感的人才，年底九合一大選，民進黨提出的縣市長參選人平均年齡比國民黨年輕6歲、六都差異更達12歲，不只延續美麗島精神在台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭、嘉縣、屏東共提名7位律師，也提名9位女性參選展現女力，期盼能得到國人支持。