監察院人事案全遭封殺 27位被提名人皆未過關

立法院今對第七屆監察院正副院長及監察委員人事同意權案投票表決，最終投票結果，27位被提名人皆未通過同意票過半門檻。其中，國民黨立委林思銘對監委被提名人彭紹瑾投下無效票，民進黨立委伍麗華對監委被提名人高天惠（Eleng Tjaljimaraw）投下無效票，國民黨立委鄭天財對監委被提名人Iban Nokan投下無效票，其餘皆獲50張同意票、60張不同意票。

總統府今年6月提出第七屆監察委員名單共29人，院長被提名人為獨派醫師陳永興、副院長被提名人為卸任監委王榮璋；委員名單除7位現任監委連任外，原本還有新北市前副市長謝政達、國民黨前立委廖婉汝，不過兩人婉拒提名，立法院今針對27位監委名單行使同意權。

總統府秘書長潘孟安今早陪同被提名人赴立法院拜會民進黨團，他指出，曾於9月14日致電各黨團，希望能在23或24日前往拜會黨團，但沒有得到正面回應。

國民黨立院黨團總召傅崐萁於院會前表示，監察院的效能全國國人都看見，過去4年內，國民黨拿出不少執政者的弊案，包括疫苗快篩、毒雞蛋及不法軍購。監察院不關心執政者的貪贓枉法，只在研究如何對付在野黨，尤其監察院全院打台北市長蔣萬安的兒子一人，已經變成東廠，國民黨團今天就按照這把尺進行投票。

民眾黨團幹事長洪毓祥會前指出，黨團決定一致投下不同意票，理由包括監察院監察失格、包庇權貴與未做好表率，此外也會堅持廢除監察院的立場，未來持續在修憲委員會推動此目標。