快訊

美國好市多拿58.5億關稅退款...宣布商品大降價 台灣將跟進？官方回應了

柚子皮當胸罩、裙子帶幼童逛超市 金門幼兒園中秋創意惹爭議

亞運射擊／最後一發遭科威特老將逆轉 楊昆弼不定向飛靶摘銀

聽新聞
0:00 / 0:00

林佳龍率團抵達貝里斯 展開中美洲友邦訪問行程

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍率團於當地時間9月28日抵達中美洲友邦貝里斯，展開訪問行程。這是林佳龍第五度訪問貝里斯，抵達時受到貝里斯外交部次長Oscar Arnold在我國駐貝里斯大使紀欽耀陪同下登機迎接；貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Meighan）也特別提前返國，親赴機場迎接林佳龍及訪團。

林佳龍表示，這次經歷長途飛行及轉機後再次踏上貝里斯，「飛機準備降落時，從窗外看到熟悉的蔚藍海洋，就知道貝里斯到了」。此次訪問期間，林佳龍將與晉見貝里斯總督察芙拉（Froyla Tzalam）及總理布里仙紐（John Briceño），會晤外交暨外貿部長馮賽卡（Francis Fonseca）等貝國政要，並實地瞭解雙邊合作成果。

林佳龍提到，適逢國內四天中秋假期的結束，也想將眼前這片美麗的景色分享給回到工作崗位的國人朋友們。「大家一起收心上工，我也要開始這趟緊湊的訪問行程，繼續為台灣外交打拚！」

此外，外界也高度關注，林佳龍此行是否會過境過境美國，外交部副發言人陳怡君指出，外交部將會在適當時間對外說明。

林佳龍 貝里斯 行程

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

林佳龍5度出訪貝里斯 實地瞭解雙邊合作成果

吳進木遺作揭台尼斷交內情 陳以信要「斷交部長」吳釗燮說清楚

迎接教宗良十四世到訪 阿根廷宣布全國放假

王毅見日本前外相岩屋毅：中日關係有待再次實現正常化

相關新聞

監察院人事案全遭封殺 27位被提名人皆未過關

立法院今對第七屆監察院正副院長及監察委員人事同意權案投票表決，最終投票結果，27位被提名人皆未通過同意票過半門檻。其中，國民黨立委林思銘對監委被提名人彭紹瑾投下無效票，民進黨立委伍麗華對監委被提名人高天惠（Eleng Tjaljimaraw）投下無效票，國民黨立委鄭天財對監委被提名人Iban Nokan投下無效票，其餘皆獲50張同意票、60張不同意票。

稱國民黨沒有容錯率 韓國瑜：全台灣被黑得最慘的人是我

國民黨今天在立法院舉行立法實務研討會，會後據藍委轉述，立法院長韓國瑜致詞表示，社會對國民黨容錯率較低，並以自身遭受攻擊為例，稱「全台灣被黑得最慘的人是我」，即使遭國民黨副主席季麟連公開批評仍笑臉迎人，提醒大家要有肚量、心胸開闊。

國民黨團40項優先法案一次看！推「超徵稅收」修法、普發現金2萬元

立法院新會期29日開議，國民黨立法院黨團拍板40項優先法案，以八個委員會作為分類。其中，擬修法佔據比重最高的是社福衛環委員會，推出20項優先法案。財政委員會鎖定最重要的二項，推出預算法第81條之1修法，將明訂超徵稅收用途與分配，並力促全民普發現金2萬元。

從腳泡乾冰截肢到製造假車禍 旅平險放寬成詐保漏洞？

台北地檢署近期偵結一起職業詐保集團，男子林祐葦與妻子洪玉雯結合保險業務員、護理師，從設計保單、製造事故一手包辦，甚至不惜將自己弄傷，前往醫院接受手術，向12家保險公司申請理賠，成功詐領2200萬元。檢警清查各式詐保案，發現被詐最多的就是「旅遊平安險」，原因是投保容易、審核寬鬆，只要投保少許金額，就能詐取高額「回饋」，讓保險業苦不堪言。

民進黨40年黨慶 賴總統：捍衛台灣民主第一品牌

兼任民進黨主席的賴清德總統今出席「民進黨40創黨暨建黨黨員聯誼餐敘」時表示，上一代前輩為民主打拚創黨，這一代則要全力栽培年輕人，他會傳承並延續民進黨在台灣社會贏得的肯定，一步一步做好各項政務，繼續贏得台灣人民的信賴與支持，讓民進黨捍衛台灣民主第一品牌的招牌歷久彌新、持續卓越。

吳進木遺作揭台尼斷交內情 陳以信要「斷交部長」吳釗燮說清楚

已故前駐尼加拉瓜大使吳進木遺作指出，2021年台尼斷交並非單純因中國大陸挖角，而與當時政府選擇配合美方對尼政策有關。國民黨文傳會主委陳以信今表示，相關說法涉及當年重大外交決策，時任外交部長、現任國安會秘書長吳釗燮有必要公開說明，究竟當時外交部掌握哪些資訊、做過哪些政策評估，為何最終未能維持邦交。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。