林佳龍率團抵達貝里斯 展開中美洲友邦訪問行程

外交部長林佳龍率團於當地時間9月28日抵達中美洲友邦貝里斯，展開訪問行程。這是林佳龍第五度訪問貝里斯，抵達時受到貝里斯外交部次長Oscar Arnold在我國駐貝里斯大使紀欽耀陪同下登機迎接；貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Meighan）也特別提前返國，親赴機場迎接林佳龍及訪團。

林佳龍表示，這次經歷長途飛行及轉機後再次踏上貝里斯，「飛機準備降落時，從窗外看到熟悉的蔚藍海洋，就知道貝里斯到了」。此次訪問期間，林佳龍將與晉見貝里斯總督察芙拉（Froyla Tzalam）及總理布里仙紐（John Briceño），會晤外交暨外貿部長馮賽卡（Francis Fonseca）等貝國政要，並實地瞭解雙邊合作成果。

林佳龍提到，適逢國內四天中秋假期的結束，也想將眼前這片美麗的景色分享給回到工作崗位的國人朋友們。「大家一起收心上工，我也要開始這趟緊湊的訪問行程，繼續為台灣外交打拚！」

此外，外界也高度關注，林佳龍此行是否會過境過境美國，外交部副發言人陳怡君指出，外交部將會在適當時間對外說明。