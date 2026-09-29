賴清德誇張善政持續熱議 張：把握機會跟卓榮泰爭取桃園需求

賴清德總統日前在民進黨行政中常會誇獎國民黨桃園市長張善政，話題持續熱議；藍營桃園市議員楊朝偉今在議會質詢，建議張把握機會，持續向中央爭取地方所需經費。張善政表示，他除了行政院會，也把握其他機會當面向院長卓榮泰爭取地方所需。

楊朝偉表示，政治人物獲得同黨肯定不稀奇，但來自不同政黨的肯定就值得重視。賴清德23日公開稱讚張善政的學經歷與從政表現，還說張是「國政人才」，既然中央肯定，就應該把這份肯定轉化為中央地方合作，「總統都認為市長是會做事的人，那該給桃園的經費，就應該給桃園」。

話鋒一轉，楊朝偉提到桃園仍有多項重大交通、醫療及地方建設需要經費，有賴中央支持，希望市府持續爭取，讓中央資源真正落實到地方，而桃園現在需要思考的不只是下一個4年，是未來20年的城市發展，也希望是市府用規畫。

張善政回應，他與行政院長卓榮泰在院會以外有碰面機會時，他也會表達桃園的需求，例如第二行政園區、市立醫院和捷運路網，都是攸關桃園未來20、30年發展的建設，希望未來4年能持續打好基礎，「我相信不論國政或市政，只要認真用心，都能做出成果。我也會拿出過去擔任行政院長投入國政的認真程度，繼續替桃園市民做事」。