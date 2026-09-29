吳進木遺作揭台尼斷交內情 陳以信要「斷交部長」吳釗燮說清楚

已故前駐尼加拉瓜大使吳進木遺作指出，2021年台尼斷交並非單純因中國大陸挖角，而與當時政府選擇配合美方對尼政策有關。國民黨文傳會主委陳以信今表示，相關說法涉及當年重大外交決策，時任外交部長、現任國安會秘書長吳釗燮有必要公開說明，究竟當時外交部掌握哪些資訊、做過哪些政策評估，為何最終未能維持邦交。

陳以信表示，他在2015年擔任總統府發言人期間，曾陪同時任總統馬英九出訪尼加拉瓜。當時奧蒂嘉總統長子拉斐爾親赴機場接機，馬英九之後更前往奧蒂嘉官邸與奧蒂嘉會面，當時身兼總統府發言人的第一夫人穆麗優也全程作陪。從接機規格到雙方元首在官邸的互動，都顯示當時台尼高層往來密切、邦交關係穩固。

陳以信指出，如今吳進木遺作更稱，他直到2021年11月退休前仍認為台尼邦交穩固，結果不到一個月兩國就宣布斷交。從馬政府時期的密切邦誼，到蔡政府任內最終斷交，這中間究竟發生什麼重大變化，政府有責任向國人交代。

陳以信表示，尤其吳進木書中最值得政府回答的問題，是駐館是否曾經多次向外交部示警，提醒政府處理奧蒂嘉連任賀電問題可能影響邦交；以及台灣未向奧蒂嘉致賀，是否確實涉及當時台美政策考量。

陳以信抨擊，吳釗燮擔任外交部長期間，中華民國先後與多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜、宏都拉斯及諾魯等8國斷交，如今前駐尼大使遺作又揭露新的內情，吳釗燮不能再躲在國安會裡沉默，「斷交部長」應該出面向國人說清楚。

陳以信質疑，外交部長林佳龍目前出訪瓜地馬拉與貝里斯，為何不是規畫由賴總統親自率團出訪？是不是政府向美方提出賴總統過境美國本土的安排又遭拒絕？台美高層互動是否受到近期美中關係變化影響？

陳以信要求賴政府誠實向國人說明，不能一面宣稱「台美關係史上最好」，一面卻對總統為何不能親訪中南美洲友邦避而不答。