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稱國民黨沒有容錯率 韓國瑜：全台灣被黑得最慘的人是我

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨上午在立院舉辦立法實務研討會，立法院長韓國瑜（前）出席致詞。記者林澔一／攝影
國民黨上午在立院舉辦立法實務研討會，立法院長韓國瑜（前）出席致詞。記者林澔一／攝影

國民黨今天在立法院舉行立法實務研討會，會後據藍委轉述，立法院長韓國瑜致詞表示，社會對國民黨容錯率較低，並以自身遭受攻擊為例，稱「全台灣被黑得最慘的人是我」，即使遭國民黨副主席季麟連公開批評仍笑臉迎人，提醒大家要有肚量、心胸開闊。

國民黨今天上午11時在立法院群賢樓舉行立法實務研討會。據與會藍委轉述，韓國瑜致詞時表示，適逢選舉年，各縣市首長參選人都需要立委協助輔選，縣市長選舉結束後，接下來就輪到立委選舉，立委現在支持縣市長參選人，其實也是在支持自己，盼黨內團結、相互協助。

在司法議題方面，韓國瑜認為，五院應該坐下來溝通，不應利用司法羅織、栽贓或攻擊，否則將對整體民主制度造成很大傷害。此外，韓國瑜也談及總預算審查及行政院不副署議題，一般民眾未必清楚總預算審查及不副署等爭議，直觀感受可能只是立法院預算沒審，因此他要提醒藍委，應更加了解民眾最直接的想法。

韓國瑜也以自身經驗勉勵黨籍立委說，如果大家覺得很痛苦，可以想想他，「因為全台灣被黑得最慘的人是我」。他並以季麟連曾公開批評他為例，表示自己即使遭到批評，見到對方仍會笑臉迎人，藉此提醒黨內同志要有肚量、心胸開闊，最重要的是團結。

與會藍委轉述，韓國瑜也提到，社會對國民黨的容錯率相對較低，除了黨主席鄭麗文之外，國民黨團也是黨內相當具有戰力的團隊，希望黨籍立委積極投入各縣市首長選舉輔選，凝聚黨內力量。

韓國瑜 國民黨 季麟連

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