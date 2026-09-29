國民黨團40項優先法案一次看！推「超徵稅收」修法、普發現金2萬元

國民黨今天在立法院舉行立法實務研討會，會後據藍委轉述，立法院長韓國瑜致詞表示，社會對國民黨容錯率較低，並以自身遭受攻擊為例，稱「全台灣被黑得最慘的人是我」，即使遭國民黨副主席季麟連公開批評仍笑臉迎人，提醒大家要有肚量、心胸開闊。

2026-09-29 13:37