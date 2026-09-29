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國民黨團40項優先法案一次看！推「超徵稅收」修法、普發現金2萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院新會期開議，國民黨團優先法案鎖定最重要的二項，推出預算法第81條之1修法，明訂超徵稅收用途與分配，並力促全民普發現金2萬元。聯合報系資料照
立法院新會期開議，國民黨團優先法案鎖定最重要的二項，推出預算法第81條之1修法，明訂超徵稅收用途與分配，並力促全民普發現金2萬元。聯合報系資料照

立法院新會期29日開議，國民黨立法院黨團拍板40項優先法案，以八個委員會作為分類。其中，擬修法佔據比重最高的是社福衛環委員會，推出20項優先法案。財政委員會鎖定最重要的二項，推出預算法第81條之1修法，將明訂超徵稅收用途與分配，並力促全民普發現金2萬元。

國民黨團新會期40項優先法案分列如下。內政四案：災害防救法部分條文修正草案、跟蹤騷擾防治法部分條文修正草案、公民投票法【第2條、第15條、第30條】條文修正草案。

外交國防一案：陸海空軍軍官士官服役條例（軍人年改法案）。

經濟四案：山坡地保育利用條例修正案、水土保持法修正案、農業發展條例修正案、農民健康保險條例第25條條文修正草案。

財政二案：預算法第81條之1修正草案（明訂超徵稅收的優先用途與分配順序）、全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案（普發現金2萬元）。

教育文化二案：學校午餐及飲食教育條例草案、偏遠地區學校教育發展條例【第7條、第8條】條文修正草案。

交通三案：發展觀光條例部分條文修正草案、鐵路法【第68條之4、第71條】條文修正草案、政府採購法部分條文修正草案。

司法法制四案：刑法部分條文修正草案、政務人員行為基準法草案、貪汙治罪條例第12條條文修正草案、公教人員保險法第36條條文修正草案。

社福衛環20案：老年農民福利津貼暫行條例【第2條、第4條、第7條】條文修正草案、國民年金法【部分條文、第32條之1】修正草案、身心障礙者權益保障法部分條文修正草案、氣候變遷因應法第5條條文修正草案、環境基本法第23條條文修正草案。

以及就業服務法【第24條、第55條】條文修正草案、就業保險法【第19條之1、部分條文】修正草案、勞工保險條例第32條條文修正草案、兒童及少年福利與權益保障法第27條條文修正草案、失智症基本法草案、家庭暴力防治法部分條文修正草案。

還有性別平等工作法部分條文修正草案、長期照顧保險法草案、社會救助法【第5條之1、之2】條文修正草案、食品安全衛生管理法部分條文修正草案、老人福利法【第22條、增訂22條之1、第25條】條文修正草案、菸害防制法部分條文修正草案。

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