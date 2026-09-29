鄭麗文喊話藍委：年底不公平選舉更要團結 2028重返執政

立法院新會期開議，國民黨今舉辦立法實務研討會，黨主席鄭麗文致詞表示，面對年底不對稱戰爭、不公平選舉，國民黨更要團結一致，全力守護台灣民主。她相信2028年國民黨一定會重返執政，在國會也能過半多數。

鄭麗文指出，上會期創下史上最長會期，不但終於通過最難纏的總預算，面對蠻不講理、罔顧憲政的執政黨，也通過眾所矚目的國防韌性重大法案，證明真正在乎台灣國防力量、給予實質支持的，唯有中國國民黨。

鄭麗文說，同時，立法院也通過前瞻性未來性的台灣兒少未來帳戶法案，國民黨全面落實、真正保護台灣照顧下一代用心良苦，全面承擔，民進黨卻在每個地方扯後腿，誣衊抹黑造謠，唯恐天下不亂，是史上最無能政府。

鄭麗文說，大罷免大失敗後，民進黨毫無反省檢討，帶頭讓台灣陷入無窮盡的憲政僵局，這可能是賴清德總統透過不斷朝野惡鬥來掩飾他還沒準備好當總統的真相，把所有精力統統放在惡鬥，想團滅在野黨。

她也批評，司法無情、沒標準地全面出動，立法院同仁、參選各級候選人，製造史無前例的寒蟬效應、綠色恐怖，民進黨只剩動用國家機器，不當干預的同時，國民黨也面對巨大壓力。

鄭麗文說，接下來的會期還有很艱鉅任務，面對這場不對稱戰爭、不公平選舉，大家更要團結一致，全力守護台灣民主。希望這場地方選舉，不但可以保住上次的輝煌戰果，還能有所成長；她相信2028年國民黨一定會重返執政，在立院也能過半多數，把這些年來倒行逆施、偏離正軌的所有爛攤子，由國民黨來改，台灣才有未來。