快訊

周玉蔻爆晶華滾床案仍要關 高院輕判9月理由曝：一審偏離量刑行情

亞運克拉術／施劉俐伶0：5落敗獲銀牌 中華隊2銀1銅收尾

72歲皇冠雜誌熄燈！台灣最長壽的文學雜誌之一 12月出版最後1期

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文喊話藍委：年底不公平選舉更要團結 2028重返執政

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨上午在立院舉辦立法實務研討會，國民黨黨主席鄭麗文（右）與立院黨團總召傅崐萁（左）等人主持會議。記者林澔一／攝影
國民黨上午在立院舉辦立法實務研討會，國民黨黨主席鄭麗文（右）與立院黨團總召傅崐萁（左）等人主持會議。記者林澔一／攝影

立法院新會期開議，國民黨今舉辦立法實務研討會，黨主席鄭麗文致詞表示，面對年底不對稱戰爭、不公平選舉，國民黨更要團結一致，全力守護台灣民主。她相信2028年國民黨一定會重返執政，在國會也能過半多數。

鄭麗文指出，上會期創下史上最長會期，不但終於通過最難纏的總預算，面對蠻不講理、罔顧憲政的執政黨，也通過眾所矚目的國防韌性重大法案，證明真正在乎台灣國防力量、給予實質支持的，唯有中國國民黨。

鄭麗文說，同時，立法院也通過前瞻性未來性的台灣兒少未來帳戶法案，國民黨全面落實、真正保護台灣照顧下一代用心良苦，全面承擔，民進黨卻在每個地方扯後腿，誣衊抹黑造謠，唯恐天下不亂，是史上最無能政府。

鄭麗文說，大罷免大失敗後，民進黨毫無反省檢討，帶頭讓台灣陷入無窮盡的憲政僵局，這可能是賴清德總統透過不斷朝野惡鬥來掩飾他還沒準備好當總統的真相，把所有精力統統放在惡鬥，想團滅在野黨。

她也批評，司法無情、沒標準地全面出動，立法院同仁、參選各級候選人，製造史無前例的寒蟬效應、綠色恐怖，民進黨只剩動用國家機器，不當干預的同時，國民黨也面對巨大壓力。

鄭麗文說，接下來的會期還有很艱鉅任務，面對這場不對稱戰爭、不公平選舉，大家更要團結一致，全力守護台灣民主。希望這場地方選舉，不但可以保住上次的輝煌戰果，還能有所成長；她相信2028年國民黨一定會重返執政，在立院也能過半多數，把這些年來倒行逆施、偏離正軌的所有爛攤子，由國民黨來改，台灣才有未來。

鄭麗文 重返執政 韌性

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

普發2萬與藍不同調 白黨團：先補民進黨政府多項特別預算債務黑洞

立院新會期明開議／監委同意權投票成焦點 藍白黨團不排除全面封殺

民進黨40週年／從黨外到體制內 柯建銘：改革是民進黨存在的價值

選舉年到了…立院新會期朝野競相加碼 學者憂通膨、財政紀律後患

相關新聞

稱國民黨沒有容錯率 韓國瑜：全台灣被黑得最慘的人是我

國民黨今天在立法院舉行立法實務研討會，會後據藍委轉述，立法院長韓國瑜致詞表示，社會對國民黨容錯率較低，並以自身遭受攻擊為例，稱「全台灣被黑得最慘的人是我」，即使遭國民黨副主席季麟連公開批評仍笑臉迎人，提醒大家要有肚量、心胸開闊。

吳進木遺作揭台尼斷交內情 陳以信要「斷交部長」吳釗燮說清楚

已故前駐尼加拉瓜大使吳進木遺作指出，2021年台尼斷交並非單純因中國大陸挖角，而與當時政府選擇配合美方對尼政策有關。國民黨文傳會主委陳以信今表示，相關說法涉及當年重大外交決策，時任外交部長、現任國安會秘書長吳釗燮有必要公開說明，究竟當時外交部掌握哪些資訊、做過哪些政策評估，為何最終未能維持邦交。

國民黨團40項優先法案一次看！推「超徵稅收」修法、普發現金2萬元

立法院新會期29日開議，國民黨立法院黨團拍板40項優先法案，以八個委員會作為分類。其中，擬修法佔據比重最高的是社福衛環委員會，推出20項優先法案。財政委員會鎖定最重要的二項，推出預算法第81條之1修法，將明訂超徵稅收用途與分配，並力促全民普發現金2萬元。

藍提普發現金2萬 洪孟楷：經黨團縝密計算絕對有所本

國民黨立法院黨團今天將「普發現金2萬元」列為新會期優先法案。國民黨團首席副書記長洪孟楷受訪表示，黨團經過縝密計算，普發2萬元絕對有所本。若政府今年稅收盈餘持續增加，就應讓全民共享經濟成果。

賴清德誇張善政持續熱議 張：把握機會跟卓榮泰爭取桃園需求

賴清德總統日前在民進黨行政中常會誇獎國民黨桃園市長張善政，話題持續熱議；藍營桃園市議員楊朝偉今在議會質詢，建議張把握機會，持續向中央爭取地方所需經費。張善政表示，他除了行政院會，也把握其他機會當面向院長卓榮泰爭取地方所需。

鄭麗文喊話藍委：年底不公平選舉更要團結 2028重返執政

立法院新會期開議，國民黨今舉辦立法實務研討會，黨主席鄭麗文致詞表示，面對年底不對稱戰爭、不公平選舉，國民黨更要團結一致，全力守護台灣民主。她相信2028年國民黨一定會重返執政，在國會也能過半多數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。